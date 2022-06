Kim Kardashian choca ao afirmar que comeria até fezes para rejuvenescer: Todos os dias

03/06/2022 | 11:10



Que história é essa? Kim Kardashian chocou ao revelar até onde iria para parecer mais jovem. Durante entrevista ao The New York Times, a socialite afirmou que comeria até fezes em prol da beleza, caso isso ajudasse a retardar o envelhecimento.

- Se você me dissesse que eu literalmente teria que comer cocô todos os dias para parecer mais jovem, eu comeria. Eu apenas comeria, disse ela.

Vale destacar que o bate-papo da empresária com o jornal estado-unidense coincidiu com o processo de lançamento e divulgação de sua nova linha de produtos de skincare, a SKNN by Kim. Como era de se esperar, a constatação polêmica gerou uma onda de reações nas redes sociais, com internautas criticando e chamando a fala de desnecessária.

E você, o que acha disso tudo?