Após polêmicas sobre cachê altíssimo, irmão de Andressa Suita sai em defesa de Gusttavo Lima

03/06/2022 | 11:11



Como você vem acompanhando, Gusttavo Lima se envolveu em uma polêmica gigantesca após cair na rede o valor de seu cachê milionário para realizar shows. De acordo com fontes de Fábia Oliveira, do Em Off, o irmão de Andressa Suíta e cunhado do cantor - Alexandre Suita, saiu em defesa dele após um evento que aconteceu em Goiânia.

- Esse lance do Gusttavo? Todas as indiferenças que eu tenho com o Gusttavo, não faz nenhum sentido o que os caras estão fazendo agora. Qual é a lógica? Você faz seu produto, você bota o preço que quiser. O negócio é que virou tudo uma questão política pra atacar [o Gusttavo Lima]. O rolê não é nem com ele, né? É com a política.

Caso você não saiba, o nome de Gusttavo Lima ficou mesmo em evidência após ele pedir uma bagatela imensa de dinheiro dos cofres públicos de prefeituras de cidades pequenas, em que inclusive, o orçamento não comportaria ou suportaria tal gasto.

Lembrando que recentemente o sertanejo abriu uma live para esclarecer essas polêmicas envolvendo sue nome e ele aproveitou para conversar com os fãs que estavam rebatendo a situação.