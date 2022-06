Danilo Gentili fala de Luísa Sonza e causa polêmica: - Só é famosa porque fica rebolando de fio-dental

03/06/2022 | 11:11



Mais uma polêmica para a conta! Danilo Gentili, apresentador do The Noite, participou do último episódio do Planeta Podcast, nomeado como Stand-Up Raiz, e decidiu que era uma boa oportunidade falar sobre a cantora Luísa Sonza. Durante a conversa, o humorista se lembrou de uma conversa que teve com os colegas e causou polêmicas.

- Estávamos falando da Luísa Sonza, aí eu peguei e falei: Quem é Luísa Sonza?, uma mulher que ficou famosa porque namorou com um homem famoso e que fica com um discurso de que não pode ficar objetificando mulher. Mas ela só é famosa porque fica rebolando de fio-dental!

Os outros participantes não parecem ter discordado da colocação de Danilo, mas o apresentador reforçou que era uma opinião pessoal e não gostaria de comprometer os amigos com a sua fala. No entanto, é claro, a cantora não ficou quieta! Luísa usou oTwitter para jogar uma possível indireta para o comentário.

Seguimos sem um dia de paz

Alguns fãs ficaram confusos, mas logo ligaram os pontinhos e demonstraram apoio, deixando comentários positivos e até mesmo rebatendo a fala de Danilo.