A partir de R$ 349: veja a coleção de óculos do Fortnite lançada no Brasil

Maiúsculo é um dos personagens mais icônicos do Fortnite, sendo representado em dois modelos de óculos da coleção: o primeiro em formato de máscara esportiva com lentes espelhadas azuis e o outro com lentes espelhadas laranjas. | Crédito: Divulgação/GrandVision by Fototica

Maiúsculo é um dos personagens mais icônicos do Fortnite, sendo representado em dois modelos de óculos da coleção: o primeiro em formato de máscara esportiva com lentes espelhadas azuis e o outro com lentes espelhadas laranjas. | Crédito: Divulgação/GrandVision by Fototica ×

Cubos são elementos misteriosos no jogo. O modelo combina um formato de armação preta marcante com lentes espelhadas roxas inspiradas nas cores do Cubo. | Crédito: Divulgação/GrandVision by Fototica

Cubos são elementos misteriosos no jogo. O modelo combina um formato de armação preta marcante com lentes espelhadas roxas inspiradas nas cores do Cubo. | Crédito: Divulgação/GrandVision by Fototica ×

Um aviador robusto com lentes amarelas representa o Embananado, uma skin de banana superpopular do jogo. | Crédito: Divulgação/GrandVision by Fototica

Um aviador robusto com lentes amarelas representa o Embananado, uma skin de banana superpopular do jogo. | Crédito: Divulgação/GrandVision by Fototica ×

Midas é representado por um modelo em formato aviador e lentes espelhadas douradas. | Crédito: Divulgação/GrandVision by Fototica

Midas é representado por um modelo em formato aviador e lentes espelhadas douradas. | Crédito: Divulgação/GrandVision by Fototica ×

A Líder da Equipe de Abraços está presente em um shape superfeminino com lentes rosas em degradê. | Crédito: Divulgação/GrandVision by Fototica

A Líder da Equipe de Abraços está presente em um shape superfeminino com lentes rosas em degradê. | Crédito: Divulgação/GrandVision by Fototica ×

O modelo de grau é chamado de Vitória Royale, homenagem ao termo do jogo bem conhecido e que significa que você é o último sobrevivente da Battle Royale ou da Construção Zero do Fortnite. Contempla três modelos diferentes: uma armação preta em formato quadrado com lentes azuis e duas armações de filtro de luz azul. | Crédito: Divulgação/GrandVision by Fototica