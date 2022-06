Câmara aprova reajuste para servidores

Da Redação



03/06/2022



A Câmara de Diadema aprovou na sessão de ontem, por unanimidade, o projeto de lei que garante reajuste médio de 12,34% nos salários dos servidores. O texto avalizado pelos vereadores também aumenta o valor do vale-alimentação e do valerefeição e readequa o piso salarial dos agentes de cozinha nível I. Com o aval dos vereadores, a proposta vai para sanção do prefeito José de Filippi Júnior (PT).

A melhoria dos benefícios do funcionalismo público fez parte da mesa de negociação com o Sindema (Sindicato dos Servidores Públicos de Diadema) na campanha salarial da categoria. Haverá 30% de acréscimo no valealimentação e no vale-refeição, reajuste de 7% nos vencimentos (em duas parcelas, 4% em julho e 3% em outubro) e revisão de referências salariais de algumas categorias. Esse pacote permitiu que o reajuste médio para todo funcionalismo público ­ cerca de 6.000 servidores ­ fosse de 12,34%.

Com a aprovação da Câmara, o valor do vale-alimentação do funcionalismo saltará de R$ 325,05 para R$ 422,57. Como foi assegurado junto ao Sindema, esse reajuste é referente a maio. Portanto, a partir da publicação da lei, a diferença retroativa será depositada no cartão da empresa gestora do benefício em até dois dias úteis depois da sanção do Executivo. A quantia do valerefeição subirá para R$ 241,96.

"Esta medida busca amenizar o impacto financeiro que afeta diretamente os trabalhadores, em especial na aquisição de gêneros alimentícios, produtos de limpeza, de higiene pessoal e outros gêneros de primeira necessidade. O acréscimo no valor linear ao benefício dos servidores representa, principalmente para as categorias com padrões salariais mais baixos, uma recuperação do poder aquisitivo proporcionalmente maior", salientou o chefe do Executivo.

A readequação da referência salarial dos agentes de cozinha nível I era demanda antiga da categoria que será atendida pela administração. Com essa modificação e somados os reajustes que a Prefeitura concederá, os agentes de cozinha nível I terão aumento de 54% nos salários, o que eleva os vencimentos de R$ 1.106,16 para R$ 1.704,10.