Vendas no varejo na zona do euro caem 1,3% em abril ante março

03/06/2022 | 09:56



As vendas no varejo na zona do euro caíram 1,3% em abril ante março, informou nesta sexta-feira, 3. a Eurostat, a agência oficial de estatísticas da União Europeia. O resultado frustrou a previsão de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que projetavam avanço de 0,1% no período.

A leitura de março do indicador foi revisada de uma queda de 0,4% para um crescimento de 0,3% na comparação com fevereiro.

A Eurostat disse que as vendas caíram 2,6% para alimentos, bebidas e tabaco e 0,7% para produtos não alimentícios em abril, enquanto aumentaram 1,9% para combustíveis automotivos.

No confronto com igual mês de 2021, o volume de vendas no varejo em abril aumentou 3,9%.

A agência também revisou os números de março. Após a revisão, as vendas no varejo aumentaram 1,6% no ano, em vez de 0,8%.