Uncharted: Fora do Mapa chega à HBO Max em 8 de julho; veja trailer

Da Redação

Do 33Giga



03/06/2022 | 09:55



Protagonizado por Tom Holland e dirigido por Ruben Fleischer, o filme Uncharted: Fora do Mapa chega à plataforma de streaming HBO Max no dia 8 de julho. Veja o trailer da obra a seguir.

Uncharted: Fora do Mapa

Nathan Drake é um jovem órfão que sempre sonhou grande e tinha apenas uma missão em mente: conquistar o ouro perdido de Magalhães. Para isso, ele embarca numa viagem sem volta e se despede de seu irmão no orfanato, pois nunca mais o veria.

No caminho conhece Victor Sullivan, um homem misterioso com grande talento para roubar, que lhe traz notícias do seu irmão. Desesperado para se reunir com ele, Nathan viaja pelo mundo e embarca numa perigosa e misteriosa cruzada para encontrar pistas suficientes para chegar ao ouro perdido de Magalhães e, no processo, encontrar o seu irmão.

Além de Tom Holland, o elenco conta com Mark Wahlberg, Antonio Banderas, Sophia Ali, Tati Gabrielle, Patricia Meeden, Steven Waddington, Sarah Petrick, Pilou Asbæk, Pingi Moli, Tiernan Jones, Alana Boden, Rudy Pankow, entre outros.

Uncharted: Fora do Mapa é escrito e produzido por Rafe Judkins, Art Marcum, Matt Holloway e produzido pela PlayStation Productions.