Pio se licencia e estará com Thiago Auricchio e Geraldo Alckmin

Da Redação



03/06/2022 | 09:18



Vereador mais votado na última eleição com 3.008 votos, o vice-presidente da Câmara de São Caetano, Pio Mielo (PSDB), pediu licença não-remunerada do mandato por 120 dias. O objetivo, segundo o parlamentar, é concentrar forças no período em duas frentes políticas: coordenar em São Caetano a campanha à reeleição do deputado estadual Thiago Auricchio (PL) e atuar no grupo de apoio ao exgovernador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSB), que será candidato a vice-presidente na chapa de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Em visita ao Diário, Pio Mielo falou sobre seu papel na pré-campanha nacional. "Tenho experiência na área de educação financeira e vou participar de um grupo de estudos com apoiadores de Geraldo Alckmin para tratar de política macroeconômica e na defesa dos bancos públicos brasileiros", afirmou. "O crédito na capacidade produtiva será fundamental para contribuir nesse momento de crescimento do País."

Sobre a atuação no projeto de reeleição de Thiago Auricchio, o vereador disse que irá organizar e angariar apoios no município. "O prefeito Auricchio (PSDB), pai do Thiago, me convidou para fazer essa coordenação em São Caetano. É muito importante que a cidade continue a ter um deputado estadual e que o Grande ABC possa eleger mais representantes da região", afirmou. "Vou conversar com excandidatos a vereador, suplentes, sociedade civil organizada e realizar um trabalho de mobilização nos 15 bairros da cidade."

Pio lembrou que, em 2018, fez trabalho parecido na campanha do atual deputado estadual. "O que vou fazer muito é conversar com as pessoas, sob a coordenação geral do prefeito. Toda a responsabilidade caberá a Auricchio. Espero contribuir nesse trabalho", disse. pio também disse que, na disputa estadual, irá apoiar a reeleição do governador Rodrigo Garcia (PSDB).

Dos nove anos em que está no Legislativo municipal, Pio foi presidente durante cinco anos, até dezembro do ano passado. Agora, o trabalho também é de fortalecer o mandato. "Saí da presidência sem nenhuma mancha, nenhum processo, sem nada que maculasse minha história. Esses últimos cinco meses foram enriquecedores para reorganizar minha base e a presença junto à educação pública", contou.

Durante a licença de Pio Mielo, quem assume a cadeira na Câmara de São Caetano é o suplente Olyntho Voltarelli (PSDB).