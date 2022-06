Meghan Markle e Príncipe Harry fazem primeira aparição pública no Reino Unido desde 2020

03/06/2022 | 09:11



Sabe quando você reúne a família para o churrasco de domingo? Pois bem, a Rainha Elizabeth II trouxe o clã real para celebrar os 70 anos de reinado. Cada um tem o encontrão que merece! Para isso, Príncipe Harry e Meghan Markle voaram da Califórnia, nos Estados Unidos, para o Reino Unido e fizeram a primeira aparição pública por lá desde março 2022, quando renunciara as obrigações reais após o bafafá da entrevista com a Oprah.

Embora tenham sido discretos, os casal foi visto chegando no Palácio de Buckingham, na última quinta-feira, dia 2, para a abertura oficial do Jubileu de Platina da avó de Harry. Já nesta sexta-feira, dia 3, de acordo com a Vogue, eles se encontraram na St. Paul's Cathedral, em Londres, para participarem da missa em homenagem à monarca.

Sem poupar simpatia, Meghan esbanjou estilo ao usar um casaco branco com cinto e chapéu combinando enquanto Harry optou pelo clássico terno preto com as medalhas do serviço militar. Os pombinhos ainda pararam para conversar com alguns funcionários nos degraus da histórica catedral e se sentaram na segunda fila, ao lado das Princesas Eugenie e Beatrice, para assistem a missa em homenagem a monarca. Sobre o que será que eles conversaram, hein?