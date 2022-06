Décima eliminação e iguana perseguindo participante... Confira tudo que rolou em No Limite

03/06/2022 | 09:11



Mais uma eliminação e momentos tensos em No Limite! Na noite da última quinta-feira, dia 2, o público acompanhou mais uma participante dando adeus à competição. Dessa vez foi Guza, integrante da Tribo Lua, que recebeu seis votos.

- Comecei jogando com estratégias, tentando fazer alianças. Eu fui o que eu sou. Falei tudo o que eu tinha para falar, saio com o coração tranquilo e muito feliz com essa oportunidade. Vou levar isso para a vida inteira, afirmou ela em seu discurso de despedida.

Horas antes da eliminação, a Tribo Lua recebeu uma visita para lá de especial, e o participante Victor foi o escolhido para ser perseguido. Enquanto conversavam, uma iguana apareceu e deixou todos apreensivos, incluindo o goiano que precisou sair correndo:

- A danada olhou para mim, eu olhei para ela, e ela começou a correr na minha direção. Eu saí correndo, quase que eu joguei o Rodrigo no fogo, disse ele, assustado.

E continuou:

- Fiz um escândalo mesmo, parecia um Tiranossauro Rex! Nunca tinha visto uma iguana na vida!

O dia também foi de revelações! Ipojucan contou que acabou ficando nu em uma das provas e divertiu os seus companheiros.

- A sunga foi junto rs. Eu sou naturalista viu, eu não ligo [...] mas eu sai do negócio com a bunda de fora rs, revelou ele.