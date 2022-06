Pivô da suposta separação de Shakira e Gerard Piqué não é mãe de Gavi do Barcelona

03/06/2022 | 09:10



A identidade da pivô da suposta separação de Shakira e Gerard Piqué segue um mistério! Isso porque, na última quinta-feira, dia 2, o jornal espanhol El Periodico voltou atrás e corrigiu a informação de que a mulher com quem a cantora colombiana teria pego o jogador de futebol fazendo waka waka na cama seria a mãe de Pablo Gavi, jovem companheiro de Piqué no time Barcelona.

Na verdade, de acordo com as colunistas Lorena Vázques e Laura Fa, a traição teria sido com uma moça mais jovem, por volta de 20 anos de idade, e loira. Descrições que não batem com mãe do jovem atleta, como antes o veículo havia noticiado. Por conta disso, o El Periodico lançou outra nota.

Mulher que poderia ter colocado Piqué e Shakira à beira do rompimento é uma jovem loira de 20 anos. Ela está estudando e trabalha como organizadora de eventos, dizia.

O texto ainda afirma que Gerard e Shakira não estariam nem mesmo vivendo debaixo do mesmo teto, pois o zagueiro teria sido expulso pela artista e se mudado para a capital da Catalunha em um apartamento de solteiro. O jornal ainda também conta que Piqué vive um estilo de vida de festa desde a separação e frequentado boates com os companheiro de time. Nenhum dos dois ainda se pronunciou sobre o assunto. Eles têm dois filhos: Sasha e Milan.