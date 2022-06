Universal Hollywood divulga detalhes da atração Mario Kart, na área Super Nintendo World

Redação

Do Rota de Férias



03/06/2022 | 08:55



A área Super Nintendo World, programada para estrear no início de 2023 no parque temático Universal Studios Hollywood, terá como destaque a atração Mario Kart: Bowser’s Challenge. Ao mesclar realidade aumentada com tecnologia de projeção mapeada, o simulador criará cenários que se moverão ao longo da pista, a fim de tornar a experiência mais real.

Seguro viagem EUA – Pesquise as melhores opções do mercado e ganhe 5% de desconto ao usar o cupom ROTADEFERIAS5 no site Seguros Promo.

Como será a atração Mario Kart, na Universal

Divulgação Mario Kart: Bowser’s Challenge

Primeira atração da Super Nintendo World em Hollywood, Mario Kart: Bowser’s Challenge usará óculos de realidade aumentada (AR), que ficarão montados na cabeça do visitante. A partir daí, assim que verem o sinal “3-2-1 GO!”, feito por Lakitu, os visitantes serão conduzidos em carrinhos de quatro lugares com volantes interativos

Das profundezas da masmorra dentro do Castelo de Bowser, todos enfrentarão desafios como se estivessem no videogame Mario Kart. Isso significa percorrer pistas subaquáticas e nas nuvens para competir pela Taça Dourada – sem contar a coleta de moedas para derrotar o Time Bowser e vencer a competição.

A atração Mario Kart: Bowser’s Challenge intrigará os visitantes, já que será possível repetir a atração diversas vezes e com resultados diferentes. Espera-se que pessoas das mais variadas idades sejam aceitas no simulador.

Vídeo de Mario Kart: Bowser’s Challenge

Confira no vídeo mais detalhes da atração Mario Kart: Bowser’s Challenge:

Super Nintendo World

Além de Mario Kart: Bowser’s Challenge, a área Super Nintendo World, na Universal Hollywood, promete transportar os visitantes para o mundo de Mario, Luigi e da Princesa Peach, no Mushroom Kingdom. O acesso ao local se dará pelo icônico Cano Verde (Warp Pipe). Já a atração Mario Kart ficará localizada no Castelo do Bowser.

Siga o Instagram @rotadeferias e confira matérias e bastidores das nossas viagens pelo Brasil e pelo mundo.

Colorida, a área também terá espaços interativos que poderão ser desfrutados por toda a família, além de lojas e restaurantes temáticos. Enquanto Super Nintendo World não abre, os fãs podem ir à loja Feature Presentation, no complexo da Universal Hollywood, para conferir uma ala especial com roupas temáticas de Mario e Luigi, chapéus dos personagens e uma seleção de pelúcias, incluindo Mario, Luigi, Yoshi e Bowser.