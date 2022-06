PMI de serviços (final) da Alemanha cai a 55 em maio e fica abaixo da prévia

03/06/2022 | 07:18



O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços da Alemanha recuou de 57,6 em abril a 55 em maio, no menor nível em quatro meses, de acordo com pesquisa final divulgada nesta sexta-feira pela S&P Global. O resultado ficou aquém da estimativa prévia do indicador, que marcava 56,3. Já o PMI composto, que engloba serviços e indústria, caiu de 54,7 a 53,7 em igual base comparativa, também abaixo da preliminar, que era de 54,6. De qualquer forma, a leitura acima de 50 indica que houve expansão da atividade no mês passado.