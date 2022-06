Cartolouco e Gabi são os eliminados da semana em 'Power Couple'!

03/06/2022 | 01:10



Mais um ciclo se encerrou no Power Couple, e desta vez, quem deixou a competição foi o casal Gabi e Cartolouco.

Os dois estavam na D.R. brigando pela permanência no jogo com Brenda e Matheus, e Adryana e Albert. Matheus e Brenda ficaram em último lugar na prova dos casais, enquanto Adryana e Albert foram os mais votados pela casa. Já Gabi e Cartolouco colocados lá após o Casal Power Ivy e Nandinho tirarem Michele e Passa da berlinda, fazendo com que eles tivessem que escolher outro casal para entrar em seus lugares. E assim foi feito.

Quando os três casais foram se encontrar com Adriane Galisteu, eles precisaram definir para quem deixariam a Herança da D.R., que consistia em:

Indique um casal. Este casal ganhará apenas metade do valor apostado caso cumpra a primeira prova do próximo ciclo. Esse valor será arredondado para cima.

Estes foram os casais escolhidos por cada dupla da D.R.:

Gabi e Cartolouco: Michele e Passa;

Adryana e Albert: Pe Lanza e Anne;

Matheus e Brenda: Karol e Mussunzinho.

Os primeiros casais a serem salvos da D.R. foram Matheus e Brenda. O casal foi recebido de volta na casa com palmas de alguns, mas poucos se levantaram. Em seguida, um climão se instaurou no ambiente, como de costume. Bruno Passa chegou a se levantar, mas apenas para questionar Matheus a respeito de algumas respostas que ele deu à Galisteu.

Em seguida, o veredito: os eliminados foram Gabi e Cartolouco, enquanto Adryana e Albert voltaram para o jogo! A volta dos dois causou pânico em parte da casa. Karol, Michele, Passa e Anne colocaram as mãos nos rostos e ficaram de cabeça baixa, alguns deles, chorando.

Que climão hein?