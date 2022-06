Da Redação

Do Diário do Grande ABC



03/06/2022 | 00:01



Exatos 8.500 alunos das redes públicas e privada já requisitaram as folhas oficiais para participar da 16ª edição do Desafio de Redação. As inscrições estão abertas desde quarta-feira. Em dois dias, a procura já supera o resultado obtido no ano passado inteiro, o que leva os organizadores – Diário e USCS (Universidade Municipal de São Caetano) – a entender que foi acertado retomar a realização presencial do concurso.

Escolas interessadas em participar do desafio, que discute o tema Resgate da Cidadania se Faz com Solidariedade e Empatia, devem solicitar as folhas pelos canais disponilizados no site www.dgabc.com.br/desafioderedacao . Equipes do Diário vão levar os formulários até as unidades educacionais, recolhendo-os depois que os estudantes tiverem escrito as dissertações.

Nos dois últimos anos, por causa das restrições impostas pela pandemia, o Desafio de Redação foi realizado de forma on-line – cerca de 6.000 participantes escreveram textos na edição passada.

Nos dois primeiros dias deste ano, três escolas se destacam pelo número de participantes. A EE (Escola Estadual) Profa. Inah de Mello, de Santo André; o PEI (Programa Ensino Integral) Prof. Riolando Canno, de Diadema; e a EE Visconde de Mauá, de Mauá. As redações podem ser escritas até 7 de outubro. A meta dos organizadores para 2022 é ultrapassar a marca dos 100 mil textos.

“O retorno ao modelo presencial vem ao encontro de um anseio das pessoas em retornar à normalidade após os impactos gravíssimos que a pandemia causou. É claro que ainda precisamos manter todos os cuidados sanitários para evitar novas ondas, entretanto podemos começar a retomar uma vida normal onde as interações pessoais e presenciais são fundamentais”, diz Marcos Sidnei Bassi, diretor superintendente do Diário.

Coordenador de Comunicação, Marketing e Cultura da USCS, Joaquim Celso Freire endossa: “Ficamos muito tempo distantes e acho que todos precisamos fortalecer os contatos e as discussões tête-à-tête, na escola, na família e em outos ambientes, além de exercitar a escrita com caneta e papel. Estamos todos desafiados e imagino que teremos significativos ganhos de quantidade e de qualidade no processo”.

A 16ª edição do Desafio de Redação é patrocinada pelo Vale dos Pinheirais – Cemitério Parque & Crematório.