Anitta sobre estátua de cera no Madame Tussauds: 'Reconhecimento do meu trabalho'

Anitta segue fazendo história dentro e fora do País. Desta vez, a artista se tornou a primeira brasileira a ganhar uma estátua de cera no tradicional museu Madame Tussauds, em Nova York. A réplica foi inaugurada nesta quinta-feira, 2, e contou com a presença da cantora, que comemorou a homenagem.

Em entrevista ao E+, Anitta disse a estátua tem um significado gigante, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. "O Madame Tussauds eterniza pessoas que impactaram a cultura mundial em suas respectivas áreas, então ter recebido esse convite foi um reconhecimento enorme do meu trabalho. Estou muito feliz", afirmou.

Para a cantora, o maior desafio do processo foi ficar 12 horas parada na mesma posição, enquanto a equipe do museu tirava as medidas. A réplica produzida em Londres contou com 20 artistas, que passaram seis meses trabalhando para homenagear a brasileira.

Anitta garante que faria tudo de novo e diz que a melhor parte foi escolher o figurino, já que ele conta uma história por si só: "Girl From Rio fala muito sobre as minhas origens, sobre o Brasil e também sobre a mulher brasileira real. Por isso escolhi esse visual, por achar que seria mais representativo".

A roupa colocada na estátua de cera foi doada pela própria cantora, que escolheu o cropped do clipe Girl From Rio e a calça que usou para se apresentar no Rock in Rio 2019.