Vasco e Grêmio criam boas chances, mas empatam sem gols na Série B

02/06/2022 | 22:15



A Série B do Campeonato Brasileiro contou com mais um confronto entre gigantes. Na noite desta quinta-feira, Vasco e Grêmio se enfrentaram em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), pela décima rodada. A partida foi muito disputada e os dois criaram boas chances, incluindo bola na trave dos cariocas, mas não saíram do empate sem gols.

Com o resultado, o Vasco segue como único invicto na competição, com quatro vitórias e seis empates, somando 18 pontos na vice-liderança. Além disso, sofreu apenas três gols e tem a melhor defesa ao lado do líder Cruzeiro. O Grêmio, há cinco jogos sem vencer, chegou a seu quarto empate seguido e está com 14 pontos, em quinto lugar. Os dois times podem perder posições até o fim da rodada.

Como o esperado, Vasco e Grêmio fizeram um primeiro tempo bem equilibrado, apesar de um pouco truncado. Os cariocas tiveram sua melhor chance com o experiente Nenê. Após boa jogada de Figueiredo pela direita, o camisa 10 foi acionado na meia-lua e chutou de primeira para boa defesa de Brenno.

O Grêmio respondeu e conseguiu criar duas boas chances. Na primeira, Thiago Santos arrancou em velocidade, tabelou com Diego Souza e chutou cruzado com muito perigo. Depois, foi a vez de Biel dar um lindo drible e chutar muito forte de fora da área. A bola foi em cima de Thiago Rodrigues, mas ele foi obrigado a espalmar.

Apesar de menos oportunidades, a partida seguiu disputada na etapa final, com os times alternando no domínio ofensivo. O Grêmio foi o primeiro a chegar com mais perigo, aproveitando a habilidade de Biel. Ele arrancou da intermediária, invadiu a área e deu lindo drible em Quintero, que deu carrinho no vazio. O chute foi certeiro, mas Thiago Rodrigues mandou para escanteio.

Mesmo com boa presença ofensiva, o Vasco demorou um pouco para criar chances. E quando criou, não aproveitou bem. Após roubada de bola, Raniel ajeitou de calcanhar para Gabriel Pec, que chutou muito mal de fora da área.

Nos minutos finais, o Grêmio recuou e o Vasco aproveitou para pressionar. Palacios assustou quando chutou de fora da área, mas Brenno defendeu no susto e mandou a bola para escanteio. Já nos acréscimos, os cariocas tiveram a melhor chance do jogo. Gabriel Pec avançou pela esquerda e tocou para Palacios, dentro da área. Ele limpou o marcador e chutou no alto, mas a bola explodiu no travessão, definindo o empate.

Os dois times voltam a campo na próxima terça-feira pela 11.ª rodada. Às 19h, o Vasco estará em Recife, onde encara o Náutico, no Estádio dos Aflitos. Mais tarde, às 21h30, o Grêmio recebe o Novorizontino em sua arena, em Porto Alegre.

FICHA TÉCNICA

VASCO 0 X 0 GRÊMIO

VASCO - Thiago Rodrigues; Gabriel Dias (Weverton), Quintero, Anderson Conceição e Edimar; Yuri Lara, Andrey dos Santos (Matheus Barbosa) e Nenê (Palacios); Figueiredo (Vinícius), Getúlio (Raniel) e Gabriel Pec. Técnico: Zé Ricardo.

GRÊMIO - Brenno; Bruno Alves, Pedro Geromel e Kannemann; Edilson (Jhonata Varela), Thiago Santos, Bitello (Lucas Silva), Benítez (Janderson), Biel e Nicolas (Diogo Barbosa); Diego Souza (Elkeson). Técnico: Roger Machado.

ÁRBITRO - Luiz Flávio de Oliveira (SP).

CARTÕES AMARELOS - Gabriel Dias, Quintero, Andrey dos Santos, Palacios e Figueiredo (Vasco). Kannemann, Thiago Santos e Benítez (Grêmio).

RENDA - R$ 624.424,00.

PÚBLICO - 19.403 pagantes (21.075 presentes).

LOCAL - Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).