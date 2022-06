Renato Peixe confia na classificação do Ramalhão

Francisco Lacerda

Na quinta colocação do Grupo G da Série D do Campeonato Brasileiro, após sete partidas – duas vitórias, um empate e quatro derrotas –, o Santo André tenta se recuperar na competição. Contratado para sequência do torneio, o técnico Renato Peixe, que defendeu o clube como jogador em 2014 e 2015, é uma das esperanças para levar o time às primeiras posições. À frente do elenco há 15 dias e já tendo dirigido o Ramalhão em dois jogo, o comandante diz que o pouco tempo é insuficiente para conhecer a fundo as necessidades da equipe e onde cada jogador rende melhor, mas que, juntamente com a comissão técnica permanente, pulou “algumas etapas”. Peixe revela que já deu para ter pelo menos “noção do que o elenco pode render, onde pode chegar”, e mostra confiança na classificação.



“Nós estamos hoje a dois pontos do G-4. Fazendo nosso dever de casa no restante deste segundo turno e buscando algum ponto fora, lógico que dá tempo, sim. Acho que as duas primeiras vagas provavelmente vão ser de Paraná e São Bernardo FC, mas a gente tem condições de buscar a terceira e a quarta colocações”, projeta.



Para isso, entretanto, afirma ser preciso “conhecer o mais rápido possível as características dos jogadores”, a maioria vinda da base, lapidada em casa, ainda sem experiência, já que o Santo André optou por disputar a Quarta Divisão do Nacional com time mais jovem. Mas quer extrair o melhor dos comandados, vencer partidas e se aproximar do grupo dos quatro classificados à próxima fase. “Sabemos que é difícil, até porque, estamos em chave difícil, mas a gente tem total condição, apesar de o time ser bastante novo.”



Nesta Série D o Santo André fez quatro gols e tomou sete, tem saldo negativo de três. Vem de derrota na última rodada para o Paraná, em partida no Estádio Durival de Brito, na Vila Capanema, em Curitiba. Pela oitava rodada, amanhã, encara de novo os paranaenses, às 15h, desta vez no Bruno Daniel, em jogo válido pelo returno. Para seguir vivo, a vitória, segundo o treinador, torna-se fundamental às pretensões do Ramalhão. “Fazendo nosso dever de casa no restante deste segundo turno, a gente encaminha a classificação. E não só nós estamos bastante confiantes, mas o torcedor também pode ficar confiante, esperançoso de que nós vamos buscar a classificação”, encerra Renato Peixe.