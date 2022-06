NBA comemora os 75 anos com evento presencial na Capital

Beatriz Mirelle

Carolina Helena

Especiais para o Diário



02/06/2022 | 23:59



A NBA, a liga de basquete dos Estados Unidos, celebra 75 anos de história com abertura da NBA House no Shopping Eldorado, em Pinheiros, e final de temporada com disputas entre Boston Celtics, campeão 17 vezes, mas sem vencer desde 2010, e Golden States Warriors, com seis títulos em oito anos – leia mais abaixo.



A liga considera seu início com a fundação da A BAA (Basketball Association of America) em junho de 1946, apesar da fusão com a Nation Basketball League ter acontecido três anos depois, em 1949.



A comemoração da data começou em outubro de 2021 quando a NBA divulgou os 75 principais jogadores da instituição. Michael Jordan, Kareem Abdul-Jabbar, Kobe Bryant e Bill Russell estão entre os homenageados. Foram escolhidos também 11 nomes entre aqueles que ainda estão na ativa. Sendo eles, Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Stephen Curry (Golden State Warriors), Kevin Durant (Brooklyn Nets), James Harden (Philadelphia 76ers), Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers), Damian Lillard (Portland Trail Blazers), Chris Paul (Phoenix Suns) e Russel Westbrook, Carmelo Anthony, Anthony Daves e LeBron James, os quatro do Los Angeles Lakers.



“É temporada com gostinho muito especial”, diz o head da NBA no Brasil, Rodrigo Vicentini, em entrevista exclusiva ao Diário. “O que está acontecendo em quadra é incrível. Os playoffs não deixaram ninguém dormir tranquilo.”



Segundo ele, os confrontos finais serão avassaladores e a união entre jogos e a programação no Shopping Eldorado garantem bons resultados. “O ápice da celebração começa na NBA House.” A primeira edição presencial desde 2019 vai até 19 de junho.



BRASILEIROS NA LIGA

Durante os 75 anos, 18 brasileiros deixaram suas marcas na trajetória da NBA. Inclusive, o jogador Leandrinho, ala-armador em times como Boston Celtics (2012-2013) e Golden State Warriors (2014-2016), foi responsável por abrir, em 2009, o primeiro acampamento de basquete do Brasil, com sede em São Bernardo e que reuniu atletas de alto nível para profissionalizar jovens de todo País.



Atualmente, o Brasil conta com dois representantes, Raulzinho, armador do Washington Wizards – completando o sétimo ano na liga –, e Didi Louzada, ala do Portland Trail Blazers, draftado em 2019 ao ser escolhido pelo Atlanta Hawks. Há também um novo rosto: o brasiliense Gui Santos, de apenas 19 anos, está inscrito no draft – processo de escolha de jogadores – de 2022 e promete ótima temporada após resultados promissores enquanto jogador do Minas Tênis Clube.



BASQUETE NACIONAL

Vicentini ressalta que as relações com a LNB (Liga Nacional de Basquete), CBB (Confederação Brasileira de Basketball) e LBF (Liga de Basquete Feminino) servem para incentivar jogadores brasileiros e expandir as atuações das instituições. “As quatro entidades juntas podem fomentar cada vez mais o esporte. Ficamos muito felizes quando vemos o ecossistema nacional no formato que ele se encontra.”



Golden State e Boston Celtics começam a decisão da NBA

Golden State Warriors, de Stephen Curry, Klay Thompson e Draymond Green, e Boston Celtics, de Jayson Tatum, Jaylen Brown e Marcus Smart, iniciam hoje a disputa melhor de sete jogos para definir quem será o campeão da temporada 2021-2022 da NBA, a liga de basquete norte-americano. A primeira partida acontece em San Francisco, casa do Golden State, às 22h de Brasília.



O Golden State, do técnico Steve Kerr, volta à decisão após dois anos. Já o Boston é o único entre os 30 times da NBA com mais vitórias que derrotas contra a histórica geração de Curry e Thompson, com nove triunfos e sete reveses. Esta é a sexta final do Golden State em oito anos, primeira equipe com o feito desde a era de Michael Jordan no Chicago Bulls. Do outro lado, o Boston chega pela primeira vez desde 2010. A franquia pode conquistar o 18º título de sua história e se isolar como maior vencedora. Além disso, nenhum dos jogadores que estão hoje no time de Brad Stevens disputou uma partida em final de NBA. Já os do Golden State, combinados, têm 123 participações em decisões.



O segundo jogo será domingo, novamente em São Francisco, às 22h. O Boston faz o primeiro duelo em casa no dia 8, também às 22h, e repete no dia 10 (22h). Se houver necessidade, o quinto confronto volta a São Francisco, dia 13 (22h).



Lays e Ariadna são chamadas para Jogo das Estrelas da LBF

Lays e Ariadna, do Santo André, foram convocadas para o Jogo das Estrelas da LBF (Liga de Basquete Feminino). Arilza Coraça será homenageada e dará nome a um dos quatro times, junto com Antonio Carlos Barbosa, Antonio Carlos Vendramini e Edson Ferreto. O evento terá como palco o Parque Olímpico, no Rio de Janeiro, dia 19. Representando a região, Lays é duas vezes MVP em partidas neste ano e é a segunda melhor em assistência na temporada, com 8,5 por jogo. Na lista figuram também Beatriz (Vera Cruz Campinas), Cacá (Ituano Basquete), Ineidis Casanova (Sport/Glória do Goitá), Larissa (Sampaio Basquete), Maria Paula Albiero (Unisociesc/Blumenau), Natalia (Bebidas Poty/ Tietê/ BAX Catanduva) e Nazinha (Sodiê Doces/Mesquita/LSB).



Para o desafio de três pontos foram chamadas as oito jogadoras com o melhor aproveitamento. Ariadna, do Santo André, Tati Pacheco, do Ituano Basquete; Lê Lisboa, do Sampaio Basquete; Yasmim e Tassia, do Vera Cruz Campinas; Izabela e Bia, Sesi Araraquara; e Karen, do Sport/Glória do Goit. Todas as desafiantes foram selecionadas em votação entre os dez treinadores da temporada regular.



O Santo André vai hoje a São Luiz, no Maranhão, para encarar o Sampaio Basquete, às 19h30. O time da região está na quarta colocação, com 25 pontos. O Sampaio é o segundo, com 26.