Franca bate o Flamengo no Maracanãzinho e fica a um triunfo do título do NBB

02/06/2022 | 22:05



Com direito a emoção até os últimos segundos, o Franca superou o Flamengo por 64 a 62 na segunda partida da final do NBB, realizada nesta quinta-feira, no Maracanãzinho. Com isso, a equipe comandada por Helinho Garcia está a apenas uma vitória do título inédito da competição. No último fim de semana, em casa, a equipe paulista venceu a primeira partida da série de cinco confrontos.

Em uma partida bastante parelha, com bom desempenho das defesas, as equipes terminaram o primeiro quarto com uma ligeira vantagem para o Flamengo: 18 a 16. Na segunda parcial, a equipe carioca chegou a abrir uma vantagem de 11 pontos frente ao rival, com destaque às atuações de Robinson, com oito pontos anotados, e Yago, com cinco. Porém, o Franca reagiu e conseguiu diminuir a diferença. Quando o intervalo da partida chegou, a equipe carioca vencia por apenas cinco pontos de vantagem: 39 a 34.

No segundo tempo, porém, a situação foi outra. No terceiro quarto, a equipe paulista se sobressaiu com a parcial de 13 a 17 e mostrou que não deixaria a vitória escapar tão facilmente. No quarto derradeiro, o Flamengo buscou a vitória para igualar a série e teve oportunidades para empatar e até virar.

Já no fim, a equipe carioca forçou erros do Franca e teve a bola do jogo na mão. Porém, Yago parou nas mãos de Georginho de Paula, que com um toco sensacional, colocou um ponto final nas esperanças flamenguistas. Recuperados do susto, o Franca segurou o ímpeto do rival nos últimos segundos e assegurou 64 a 62 no placar.

Em uma disputa marcada pela intensa disputa entre as equipes, o cestinha do jogo foi Brandon Robinson, do Flamengo, com 13 pontos. Do lado vencedor, David Jackson e Lucas Mariano, com 12 e 10 pontos, respectivamente, foram os destaques ofensivos da partida.

Com a decisão do NBB sendo realizada no formato de melhor de cinco, a terceira partida do confronto acontece no próximo sábado, às 16h40,no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Caso o Franca vença novamente, o título vai para o interior paulista.