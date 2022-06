Festa Junina e o atacado distribuidor

Do Diário do Grande ABC



Com retomada das atividades presenciais, seguida da liberação da capacidade máxima em eventos e da não obrigatoriedade do uso de máscaras em muitos locais, a economia voltou a ser fomentada com mais potência em onda crescente desde o início do ano. Isso porque a maior movimentação de pessoas gera mais possibilidades para comércios. Volta de comemorações sazonais, que não aconteciam desde o início de 2020, já aparece como um dos principais estímulos do PIB (Produto Interno Bruto) do Brasil. Segundo o Monitor do PIB, da FGV (Fundação Getulio Vargas), em fevereiro o aumento foi de 0,6% na comparação com o mês anterior, tendo sido alavancado pelo setor de serviços, que voltou a funcionar a todo vapor.



Para atacadistas e distribuidores, vendas sazonais, nessa nova realidade pós-Covid, podem ser ainda mais crescentes, considerando que novas expectativas também envolvem anseio por experiências melhores após longo período de pausa mundial nos eventos. Por isso, é importante se manter preparado para que seja possível garantir a venda dessas experiências, e que sejam positivas o suficiente a ponto de fidelizar o consumidor. De imediato, é indispensável que o atacadista saiba identificar a sazonalidade de vendas do segmento de sua empresa para que possa se preparar previamente a cada data, considerando demandas, comportamentos e variações, entre outros fatores que possam interferir nos resultados. Outro ponto que pode auxiliar no momento de planejar ações específicas é considerar o histórico de vendas dos produtos e os costumes do seu público-alvo.



As datas cíclicas podem ser divididas em comemorativas, como a Festa Junina, ou em promocionais, como a Black Friday, e, em ambos os casos, são necessários estudo do mercado e preparo da organização. Entre boas práticas para lidar com demandas desses períodos estão tecnologias que apoiam nas análises do setor, vendas do e-commerce e na logística de entrega e de armazenamento. Ou seja, é imprescindível que atacadistas e distribuidores tenham ferramentas que apoiem a jornada de atendimento dos clientes de ponta a ponta. Vendas e logística estão muito atreladas, principalmente nesses períodos em que é preciso se atentar às demandas de estoque e datas de entrega. Também faz parte da estratégia sazonal de vendas montar checklist periódico do planejamento a fim de realizar possíveis mudanças, além de capacitar a equipe e realizar promoções antes do fim de temporada.



Empresas que pretendem aproveitar oportunidades de eventos sazonais precisam inserir melhores práticas tecnológicas e de gestão em suas ações. Somente assim o retorno será favorável, principalmente para superar oscilações vividas durante os últimos anos pandêmicos.



Rafael Martins é CEO do Grupo Máxima.



PALAVRA DO LEITOR

Varíola

Agora que descobriram método de ganhar rios de dinheiro, vão aparecer milhares de doenças (Varíola do macaco deixa Grande ABC em alerta). Mas sempre uma de cada vez, né? As doenças são educadas e sabem esperar a outra acabar.

Ale Pazzotto

do Facebook



A lei que falta

A máquina pública é assaz onerosa e ineficiente, cheia de penduricalhos/mordomias que carecem de extinção. É preciso reduzir o tamanho para sobrar, investir, principalmente em educação. Enquanto a dívida brasileira, hoje em torno de 90% do PIB (Produto Interno Bruto), não atingir 30% do PIB, proibir a contratação de novos funcionários e de aumento salarial, exceto na área de educação. A educação, exceção, mãe de todas as profissões, valorizar os mestres decentemente, com melhores salários e educandários ideais – sem qualquer reajuste para as demais classes. Será a forma de reduzir a dívida pública e prestigiar quem, de fato, carece e merece valorização.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)



Descaramento!

Lula sendo ele mesmo: egoísta e egocentrado. Quer que o PSDB o apoie, pois tem ligado para FHC e outros tucanos e agora sobe no salto alto e diz: ‘O PSDB acabou’. E neste mesmo discurso desdenhou de outros partidos, dizendo que também acabaram e o PT, acusado, está ainda aí. O PSDB que saia do muro, se una, apoie logo Simone Tebet e mostre do que é capaz!

Tânia Tavares

Capital



Empregos

Na rota da recuperação, o índice de desemprego no País cai para 10,5% no trimestre encerrado em abril, como informa o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Com relação ao trimestre encerrado em fevereiro de 2020, ou seja, antes do início da pandemia, no qual o índice de desemprego era de 11,6%, esses 10,5% significam importante recuperação no mercado de trabalho. E o total de pessoas trabalhando é recorde: 96,512 milhões! E para certificar a queda do desemprego, no mesmo período de 2021 o índice era elevadíssimo, de 14,4%, ou 14,4 milhões de desempregados. E pode melhorar, já que a atividade econômica vem crescendo. Apesar de longe do ideal e necessário, já é projetado pelos especialistas avanço do PIB entre 1,5% e 2% neste ano, contra o estimado no início do ano, de zero a 0,6%. Porém, a renda média é de R$ 2.569, ou 7,9% menor do que um ano atrás! Como nem tudo são flores, o IBGE detectou 4,45 milhões de brasileiros desalentados, que desistiram de procurar emprego. E na informalidade, infelizmente, se encontram 40% dos trabalhadores.

Paulo Panossian

São Carlos (SP)



Máscara – 1

Vou viver comendo só para tirar a máscara de novo (Consórcio debate na terça volta da obrigatoriedade do uso de máscara). Nunca segui nada que eles sugeriram mesmo! O lockdown noturno era cada churrasco que eu ia na casa de família e na casa da família do meu namorado! Estou vivíssima!

Soraya Martinez

do Facebook



Máscara – 2

No Carnaval não existia Covid. Agora voltou. Nas eleições de outubro também vão esquecer da Covid. Aí depois ela volta.

Bruno Holanda

do Facebook



Máscara – 3

Não funciona! O que funciona é busca ativa dos não vacinados e faltantes nas doses. E também a exigência do comprovante (de imunização) para entrar em estabelecimento, shopping, estádios, shows, bancos, mercados. Acordem, prefeitos! Vamos agir!

Luiz Claudio Teixeirado Facebook