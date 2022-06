PPI aprova inclusão de relicitação da concessão de Rota do Oeste, na BR-163/MT

02/06/2022 | 19:23



O Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) do Ministério da Economia decidiu aprovar nesta quinta-feira, 02, a inclusão da relicitação da concessão da rodovia da Rota do Oeste (CRO), que administra a BR-163 no Mato Grosso, entre Itiquira e Sinop.

A abertura do processo de relicitação foi avalizada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) em março, promovendo o primeiro passo do trâmite de devolução da concessão pela companhia, que apresentou o pedido no fim do ano passado ao órgão.

A Rota do Oeste assumiu a administração da rodovia em 20 de março de 2014, mas vem enfrentando problemas e inadimplementos que culminaram na instauração, em outubro do ano passado, de um processo administrativo de caducidade contra a concessionária pela ANTT.

Nesta quinta, o PPI também qualificou outros ativos do Ministério da Infraestrutura, como quatro novos arrendamentos portuários, localizados nos Portos de Porto Alegre (RS), São Francisco do Sul (SC), Vila do Conde (PA) e Itaguaí (RJ).

Outro assunto chancelado na reunião foi a modelagem operacional e as condições de desestatização do projeto Rodovias Integradas do Paraná, que abrange o leilão de seis lotes de rodovias paranaenses.