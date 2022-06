Bustos testa opções em treino do Santos para substituir suspensos

02/06/2022 | 18:50



O técnico Fabián Bustos testou diferentes opções no treino do Santos, nesta quinta-feira, em busca de substitutos para o lateral Madson e para o volante Rodrigo Fernández, ambos suspensos pelo acúmulo de cartões amarelos no Campeonato Brasileiro. Eles são desfalques para o jogo contra o Athletico-PR, no sábado, na Arena da Baixada, em Curitiba.

No treino, Auro foi escalado pelo lado direito de campo, enquanto Camacho e Sandry se revezaram no meio-campo. Outra opção para o setor é Willian Maranhão. Existe a possibilidade ainda dos dois primeiros iniciarem entre os titulares. Caso isso aconteça, Ricardo Goulart ficaria como opção no banco de reservas mais uma vez.

Mas os problemas não param por aí. Bustos também não terá à disposição o atacante Ângelo, que vem fazendo um trabalho de reequilíbrio muscular, e o zagueiro Kaiky, convocado para defender a seleção brasileira sub-20.

A expectativa é que o Santos entre em campo com: João Paulo; Auro, Maicon, Bauermann e Lucas Pires; Camacho, Zanocelo e Ricardo Goulart; Jhojan Julio, Marcos Leonardo e Léo Baptistão.

Com a derrota para o Palmeiras, por 1 a 0, o Santos acumulou seu terceiro tropeço consecutivo no Brasileirão. O time alvinegro está na nona posição, com 11 pontos. O líder é a própria equipe alviverde, com 15.