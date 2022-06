Anitta inaugura estátua de cera no Madame Tussauds de Nova York: "Morrendo de orgulho"

02/06/2022 | 17:10



Não é miragem. Você está vendo duas Anittas, sim! A cantora acabou com o mistério e foi inaugurar a sua primeira estátua de cera no Madame Tussauds, em Nova York, nos Estados Unidos. Inspirada no visual do clipe Girl From Rio, a figura demorou seis meses para ficar pronta e a artista não perdeu a oportunidade de celebrar a novidade em um dos museus mais populares do mundo.

- É maravilhoso fazer parte desse projeto. A princípio eu não consegui acreditar que havia sido convidada para ter uma figura de cera minha, ao lado de algumas das maiores estrelas do mundo, no Madame Tussauds. O time do museu colocou muito trabalho e dedicação nessa estátua, então estou morrendo de orgulho e muito animada para que o mundo a veja, comemorou Anitta.

De acordo com o informativo enviado à imprensa, as roupas que vestem a nova estátua foram doadas por ela mesma. Com 1,62 de altura, a figura foi produzida em Londres, onde 20 artistas trabalham na réplica exata. Para alcançarem o resultado mais meticuloso possível, a equipe trabalhou junto a Anitta e seu time de maquiadores e hair stylists para capturarem suas medidas exatas, assim como a cor dos cabelos, dos olhos, tatuagens e tom de pele.

- Eu estou sexy. É assim que vocês me enxergam?, brincou ao ver a estátua pela primeira vez.

Já o Tiago Mogadouro, o head de marketing do museu, disparou:

- Anitta é uma sensação global da música e estamos muito animados em abrigar sua figura de cera no Madame Tussauds New York. Seus fãs apaixonados e leais agora terão a chance de interagir com ela como nunca antes, ao lado de outros ícones da música.

E aí, acharam que ficou parecida?