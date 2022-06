Coco Gauff vence italiana e enfrentará Swiatek na final de Roland Garros

02/06/2022 | 16:08



Com apenas 18 anos, a tenista americana Coco Gauff garantiu nesta quinta-feira a classificação para a final de Roland Garros, sua primeira decisão em nível de Grand Slam. Ela avançou na chave ao superar a surpreendente italiana Martina Trevisan por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1, em 1h28min de confronto.

A americana disputará a final em Paris contra a número 1 do mundo, a polonesa Iga Swiatek, que mais cedo derrotou a russa Daria Kasatkina por 6/2 e 6/1. A final está marcada para as 10 horas de sábado, pelo horário de Brasília.

Contra Trevisan, a maior surpresa da chave feminina em Paris, Gauff foi dominante do início ao fim. Faturou seis quebras de saque, contra duas da italiana. E cometeu menos erros não forçados que a adversária: 20 a 36. Nas bolas vencedoras, houve equilíbrio, com 14 a 13 para a americana.

A vitória desta quinta-feira foi especial para Coco Gauff porque ela se tornou a finalista mais jovem de um Grand Slam desde Maria Sharapova, em 2004, quando a russa foi campeã em Wimbledon, com apenas 17 anos. A americana, no entanto, não terá facilidade para conquistar seu primeiro título de Grand Slam, pois terá que quebrar uma sequência de 34 vitórias consecutivas de Swiatek.

Será o terceiro confronto entre a americana e a polonesa no circuito profissional. Swiatek venceu as duas partidas anteriores, uma delas neste ano, na quadra dura do WTA de Miami, nos Estados Unidos. A outra foi no saibro de Roma, no ano passado. Gauff ainda não conquistou um set sequer enfrentando a atual número 1 do mundo.