O que fazer em Chetumal, a 4 horas de Cancún, no México

A costa do México é famosa entre os brasileiros graças a destinos como Cancún, Playa del Carmen, Acapulco e Los Cabos. Há, porém, diversos outros segredos bem guardados no litoral do país, e se você procura o que fazer em Chetumal, está no caminho certo.

Localizada a quatro horas de carro ao sul de Cancún, próxima da divisa com o Belize, a região guarda praias de rara beleza, banhadas pelas águas azuis do Golfo do México. Tranquilo, o lugar é ótimo para mergulhar, já que a visibilidade é excelente e a vida marinha é bastante rica.

Nos arredores de Chetumal há selva, lagoas, ilhotas, rios, colinas e cenotes. De quebra, quem vai até lá pode curtir o calor dos nativos, provar comidas típicas se divertir nos mercados de artesanato.

O que fazer em Chetumal, no México

Chetumal, na costa do México

Para quem procura o que fazer em Chetumal, há sete atrações que não podem ficar de fora do roteiro. Confira:

Baía de Chetumal Calderitas Laguna Guerrero Xul-há Los Rápidos Laguna Milagros Crocodilo Dorado

Veja dicas imperdíveis dos principais pontos turísticos de Chetumal.

1 – Baía de Chetumal

A Baía de Chetumal é um bom ponto de partida para explorar a região. Trata-se de um santuário de peixes-bois, e todos os passeios pela região, que é tomada de praias de areias brancas banhadas por águas azul-turquesa, levam os viajantes para ver de perto os imensos animais.

Na região, é possível nadar, pescar, mergulhar ou, para quem preferir, apenas relaxar enquanto desfruta de algumas das melhores vistas da Gran Costa Maya.

2 – Calderitas

Seguindo para o sul, chega-se a Calderitas, a melhor região para provar frutos deo mar e peixes em Chetumal. Restaurantes não faltam por lá, a maioria deles com belas vistas para o mar.

Há também muitas comidinhas de ruas e até mesmo tours que passam pelos principais pontos gastronômicos. O do GetYourGuide é um dos mais indicados. Confira aqui informações e valores.

Calderitas é um balneário natural, mas com algumas praias artificiais. É lá também que fica a Ilha Tamalcab, habitat de aves que podem ser admiradas de mirantes.

3 – Laguna Guerrero

A caminho de Bacalar está a Laguna Guerrero, que abriga diversas espécies ameaçadas de extinção, como o peixe-boi. A região conta com um Centro de Cuidados e Reabilitação de Mamíferos, onde especialistas cuidam de animais como o “Daniel”, um peixe-boi que foi encontrado recém-nascido em setembro de 2003 e, desde então, vive na região.

Uma vez na área, faça passeios de barco pela lagoa para observar as diferentes espécies de aves que habitam Laguna Guerrero.

4 – Xul-há

Na vila de Xul-há, que em maia significa “onde a água acaba”, existe uma lagoa homônima, de água cristalina e perfeita para quem gosta de mergulhar ou andar de caiaque. Dali, é fácil chegar à Laguna de los Siete Colores de Bacalar, mais uma das atrações da Gran Costa Maya. O passeio se dá por um canal chamado de Los Rapidos, com forte correnteza.

5 – Los Rapidos

Em Los Rapidos há evidências de estromatólitos, um dos registros fósseis microscópicos mais antigos do mundo. O lugar pode ser visitado, desde que consciência social, sem tocar em nada.

Nas correntezas do canal, dá para andar de caiaque ou stand um paddle.

6 – Laguna Milagros

Mais ao sul está Huay Pix, onde se encontra a Laguna Milagros, que faz parte do grande sistema lagunar do Rio Hondo. As águas azul-turquesa que banham a região são perfeitas para praticar atividades aquáticas, como stand up paddle e caiaque. Na margem da lagoa, há vários restaurantes que servem pratos locais.

7 – Crocodilo Dorado

No extremo sul do estado de Quintana Roo, já na fronteira natural com Belize, o Cenote Cocodrilo Dorado é uma das grandes atrações de Chetumal. Situado perto da comunidade de La Unión, é perfeito para os amantes da aventura. Afinal, dá para andar de caiaque por seus riachos, nadar nas nascentes, fazer caminhadas ou rapel e explorar trilhas de bike ou a cavalo.

O cenote tem cerca de 100 metros de diâmetro e um poço com águas translúcidas. Ao contrário dos vizinhos, o Cocodrilo Dorado fica localizado no sopé de uma colina. Sua face lateral, com 70 metros de altura, é um dos melhores lugares do Caribe para a prática de rapel.

Ao pôr do sol, não se assuste com as nuvens de morcegos que saem dos muros altos para realizar seus passeios noturnos. Afinal, eles também tem muito o que fazer em Chetumal.

