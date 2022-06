Rock in Rio anuncia banda francesa Gojira no Dia do Metal

02/06/2022 | 15:21



Quase dois meses após o cancelamento do show da banda Megadeth, o Rock in Rio anuncia Gojira, banda francesa de death metal progressivo, como substituta. Os franceses sobem ao Palco Mundo no dia 2 de setembro, data que tem o Iron Maiden como a principal atração da noite. O grupo é formado por Joe Duplantier (vocal e guitarra), Mario Duplantier (bateria), Christian Andreu (guitarra) e Jean-Michel Labadie (baixo).

O mais recente lançamento da banda foi o disco Fortitude em 2021, considerado um dos melhores álbuns do ano, que rendeu ao Gojira sua terceira indicação ao Grammy. A faixa destaque do álbum, Amazonia, também foi indicada para Melhor Performance de Metal na premiação.

O disco também marcou as maiores estreias nas paradas da carreira da banda, entrando na parada "Top Albums" da Billboard em 1º lugar, e simultaneamente no primeiro lugar nos "Top Current Albums" da Billboard, "Current Rock Albums" e "Current Hard Music Albums". O lançamento também marcou a carreira da banda com uma estreia no topo da "Billboard 200" chegando ao 12º lugar e provou ser um fenômeno global com estreias no Top 10 na França (nº 2), Reino Unido (nº 6), Austrália (nº 3), Alemanha (nº 8), Bélgica (nº 2), Holanda (nº 4), Dinamarca (nº 3), Portugal (nº 4), Finlândia (nº 2) e Noruega (nº 10).

Gravado e produzido pelo próprio vocalista e guitarrista da banda, Joe Duplantier, no estúdio da banda, e mixado por Andy Wallace, que trabalhou com Nirvana e Rage Against The Machine, Fortitude deu seguimento ao LP Magma, indicado ao Grammy de 2016. Uma coleção de músicas pedindo à humanidade que imagine um novo mundo - e então faça acontecer, Fortitude ganhou elogios da crítica especializada.

Essa será a segunda participação da banda no Rock in Rio. Em 2015, Gojira foi aclamada pelo público do festival no dia do heavymetal e o baterista foi considerado pela crítica um dos grandes destaques da edição.