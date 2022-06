Fusca de Seu Jorge é personalizado com pintura no tom da sua pele

Da Redação, com assessoria

Cantor, compositor e ator, Seu Jorge é apaixonado por carros, tendo apreço especial por um modelo específico da Volkswagen: o Fusca. Após reformar um que pertenceu aos seus tios, o artista decidiu se aventurar mais uma vez e repaginar um veículo de 1979. Dessa vez, o grande diferencial está na pintura. A parte externa tem o tom exato da pele de Seu Jorge e o interior traz a tonalidade da palma de sua mão.

O trabalho foi comando pela oficina de customização Trocar Autos Antigos, localizada em Campinas (SP), em parceria com a Sikkens, marca de tintas e complementos automotivos da AkzoNobel. Para chegar às cores precisas, foi utilizado o espectrofotômetro Automatchic Vision. Ambos os tons já estão disponíveis no Mixit, sistema online de busca e identificação de cores da multinacional holandesa, podendo ser acessados de qualquer lugar do mundo.

A customização do Fusca de Seu Jorge

Bruno Almeida, diretor da Trocar Autos Antigos, conta que, por ser um artista, desde o começo já imaginava algo diferente e criativo, mas o projeto o surpreendeu. “A ideia inicial era um conceito bem personalizado e esportivo, mas a possibilidade de transmitir a sua identidade para o carro foi a cereja do bolo”, afirma.

O Fusca escolhido era verde, estava enferrujado e deteriorado, sem a possibilidade de reutilização da maioria das peças. Com isso, optou-se por uma repaginada completa. “Primeiramente, iniciamos a desmontagem, tiramos o carro dos chassis, removemos a tinta velha e realizamos o serviço de restauração da funilaria. Em seguida, soldamos os para-lamas e realizamos toda a modificação na estrutura para deixá-lo com um visual mais moderno. Fizemos todo o lixamento, aplicação de Primer P.U., enfim, preparamos toda a superfície com a linha completa de produtos Sikkens”, conta o diretor.

Depois disso, com a decisão do Seu Jorge de modificar a mecânica original, o veículo foi encaminhado para uma oficina especializada em motores personalizados, em que foi instalado um componente mais potente, de Subaru 2.0. Após toda a alteração de mecânica, suspensão e freios, o carro retornou à empresa para a aplicação completa da pintura na cabine especial, utilizando as cores com a própria pigmentação da pele do artista, nomeada como Black Service – marca criada por Seu Jorge para enaltecer o trabalho dos negros em todas as áreas.

Na sequência, foram iniciadas as mudanças no interior do veículo. A tapeçaria ganhou um couro com a cor mais próxima ao tom da palma da mão do Seu Jorge. O painel também foi personalizado e foram instalados novo volante, sistema de som e geladeira na parte traseira, além de um jogo de rodas aro 17.

