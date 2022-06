Brunna Gonçalves critica edição do BBB22 por cortá-la do programa: Fui um pouco sabotada

02/06/2022 | 14:11



Esquecida no rolê? Aos 30 anos de idade, Brunna Gonçalves se mostrou desapontada com o BBB22. Durante a temporada, a dançarina era considerada planta no jogo e acredita ser culpa da própria edição do programa. Isso porque, segundo a entrevista concedida ao PodDelas, a esposa de Ludmilla acredita que foi sabotada pela TV Globo.

- Fui para lá para contar a minha história, mas fui um pouco sabotada, a edição me deu uma cortada. As pessoas falavam assim: Brunna, você fez tanta coisa. Teve uma festa que fiquei muito bêbada, eu e a Eslô demos cambalhotas na sala inteira, várias coisas que fazia e falava, não mostravam nada, desabafou.

Brunna ainda comentou sobre a eliminação e deu a entender que não foi por conta de sua personalidade.

- Não entendia o porquê [de ser eliminada], mas aí fui depois entender que eu era a planta do programa. Então, eles editavam o programa conforme a música. Ia ser muito estranho se chegasse lá e mostrasse uma coisa que não dá para sustentar.

Sobre a vida pós reality, ela disse:

- Eu sou outra pessoa, eu consigo falar mais com o meu público, me expressar mais. Eu dou valor, dou valor até a um relógio de pulso para você ver a hora, porque lá a a gente não tem noção de nada. Mudou também o jeito que eu me relaciono com as pessoas, porque eu também tinha esse bloqueio de me abrir, de conversar... Eu sou muito fechada e lá no BBB eu vi como não tem como. O programa é para criar relações e eu tinha um bloqueio. Isso para mim é muito mais do que um milhão e meio de reais.