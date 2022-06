Filho caçula de Príncipe William e Kate Middleton rouba a cena com caretas no Jubileu da bisavó

02/06/2022 | 14:10



Se depender de Louis, a celebração do Jubileu de Platina de Elizabeth II será repleta de memes. Isso porque o filho caçula de Príncipe William e Kate Middleton roubou a cena na abertura oficial da celebração dos 70 anos de reinado da bisavó. Nesta quinta-feira, dia 2, a família real se reuniu na sacada do Palácio de Buckingham, no Reino Unido, para iniciar os quatro dias do evento e a reação do pequeno viralizou na web.

Quando 70 aviões da frota britânica sobrevoaram os céus de Londres e mais de mil militares, com suas bandas e cavalos, passaram no tradicional Desfile do Estandarte, Louis se surpreendeu com o barulho e começou a gritar, levando as mãos aos ouvidos. A Duquesa de Cambridge até tentou acalmar o herdeiro de quatro anos de idade, mas parece que não deu muito certo e o garoto continuou fazendo caras e bocas.

No entanto, o comportamento de Louis não foi a única coisa que chamou atenção, afinal, ele estava usando a mesma roupa vestida pelo pai em 1985. Na época, William era um pouco mais novo que o filho e tinha em torno de dois anos de idade.

Por outro lado, os primos Archie e Lilibet, filhos de Príncipe Harry e Meghan Markle, ficara de fora da aparição pública, como o esperado, já que o casal renunciou as obrigações reais em março de 2020.