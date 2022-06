Mirella dorme na casa de Dynho, mas garante que eles não voltaram

02/06/2022 | 14:10



O ex-casal, Mirella e Dynho, postaram um vídeo juntos dançando nas redes sociais e reforçam os boatos de que estariam retomando o relacionamento. Segundo informações da coluna do Leo Dias, no Metrópoles, o ex-casal estaria apenas se reaproximando. Na última quarta-feira, dia 1º, o ex-A Fazenda postou nos Stories do Instagram um vídeo seu com Mirella, com a legenda:

A real é que são dois sem vergonha. Vocês vão falar e a gente não vai se odiar. Tudo certo entre a gente, somos amigos, independente de qualquer coisa e não vamos voltar

Relembrando que Mirella dormiu na casa do cantor na noite anterior, após os dois irem juntos para uma balada de São Paulo, aumentando ainda mais o falatório sobre a retomada do relacionamento. Nas publicações seguintes em seu perfil, Dynho comentou que os dois estão bem resolvidos e que apenas deu carona para a cantora pois ela não poderia dirigir. Mirella também comentou a situação em suas redes:

A gente está bem e já foi. Vida amarga não leva ninguém a nada. Não deu certo, vida que segue e não precisa se odiar

Vale lembrar que Dynho entrou para a plataforma de conteúdos adultos, Privacy, há uma semana e já vem conquistando o público, alcançando o primeiro lugar na plataforma. Segundo informações enviadas para a imprensa, Mc Mirella que criou conta na Privacy em janeiro disse que convidou o cantor para gravarem diversos conteúdos juntos e até pediu sugestão de ideias para seus seguidores. Eita!