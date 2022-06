Por R$ 0,33 ao dia, seguro de smartphones 100% online chega ao mercado

Da Redação

02/06/2022 | 13:55



Em outros tempos, seguro para celulares era artigo de luxo. Hoje, dependendo da marca e do modelo, pode valer a pena. Prova disso é que, segundo boletins de ocorrências registrados pelas vítimas em delegacias e internet durante os meses de janeiro e fevereiro, a cada hora 42 celulares são roubados no estado de São Paulo.

Por conta disso, a Paws Bank acaba de colocar no mercado um seguro para celulares. A startup é uma conta digital voltada para o mercado pet, que atende pessoas físicas e jurídicas.

A empresa digital enxerga que é fundamental ter o serviço, afinal o aparelho é onde ela está para atender as demandas dos seus correntistas. Há diversas opções de contratação, com valores diários a partir de R$ 0,33.

De acordo com a Paws Bank, os benefícios e diferenciais do serviço são:

Contratação online;

Sem carência;

Cobertura de roubo e furto, de acordo com a declaração preenchida e confirmada pela nota fiscal de compra do produto;

O reembolso é feito após a apresentação do Boletim de Ocorrência e nota fiscal.

“A praticidade e necessidade da utilização do smartphone para resolver problemas pessoais e de trabalho, faz com que as pessoas se esqueçam de se preservar em alguns locais de risco”, diz Eliezer Martins, CEO e fundador da Paws Bank. “Em nossa base de clientes temos muitos empreendedores que estão iniciando sua vida profissional, influenciadores digitais – e o celular acaba sendo sua principal ferramenta de trabalho.”

A contratação do seguro para celulares está disponível no aplicativo Paws Bank, na Apple Store e Google Play.