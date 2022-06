Whindersson Nunes fala sobre situação financeira: Não sou uma pessoa que tem muito dinheiro na conta

02/06/2022 | 13:10



Whindersson Nunes participou recentemente do podcast Vaca Cast, da influenciadora Evelyn Regly, e segundo a colunista Fábia Oliveira, os dois bateram um papo sobre finanças e até falaram da conta bancária do humorista!

Questionado sobre se estava rico, Whindersson explicou:

- Não. Em vista da sociedade, sim. A gasolina está dez reais, eu ainda estou conseguindo abastecer meu carro sem ficar reclamando, então estou. Isso é ser rico nesse país, abastecer o carro sem ficar reclamando.

Em seguida, ele continuou, contando que não tem muito dinheiro físico em sua conta, e o que tem mesmo são outros bens:

- Eu não sou uma pessoa muito rica não. Eu faço muita coisa, invisto muito em mim e as vezes não tenho o retorno que eu acho que mereço. Só gastei, no caso. Então, se pedirem pra ver minha conta, não vou ter aquela coisa de seis milhões de reais não. Eu tenho as coisas como propriedades, negócios, empresa, tem coisa de valor, mas não sou uma pessoa que tem muito dinheiro na conta não.

O humorista ainda revelou que por conta disso, recentemente ele tem até leiloado itens como tênis e roupas:

- Eu estou falando a verdade mesmo. Estou leiloando as coisas pra ajudar. Antigamente, eu só dava do meu, mas agora estou tirando os tênis, as roupas, tudo para leiloar.