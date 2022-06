Assistência técnica: como cuidar corretamente da bateria do iPhone

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



02/06/2022 | 12:55



Se você costuma deixar seus dispositivos móveis sob o Sol, saiba que pode estar comprometendo a vida útil dos produtos. Isso porque, seja no painel do carro, seja na beira da praia ou em outro lugar, eles correm o risco de sobreaquecer quando expostos ao calor. Consequentemente, a bateria tende a perder eficiência. O mesmo também pode ser dito das temperaturas baixas, que podem afetar o desempenho por conta do frio.

Porém, para quem tem um iPhone, nada disso precisa ser motivo de grandes preocupações. A Apple oferece todo o suporte aos usuários, com recursos nativos que ajudam a identificar e gerenciar as condições da bateria de seus dispositivos. Desse modo, ao acompanhar estes parâmetros, é possível garantir que o sistema em geral funcione como esperado. Isso inclui comportamento em temperaturas altas e baixas, e o gerenciamento da voltagem interna. Aliás, por padrão e por segurança, essas funções não podem ser desativadas pelo usuário.

A seguir, confira algumas dicas da iPlace, revendedora premium da Apple na América Latina, para proteger a bateria do iPhone, assegurando sua máxima eficiência.

Mantenha o software sempre atualizado

Verifique se o seu dispositivo está com a versão mais recente do iOS. Para tanto, acesse Ajustes > Geral > Atualização de Software.

Otimize as configurações

Há duas maneiras simples de economizar carga. Uma delas é ajustar o brilho da tela. Você pode reduzir a luminosidade ou ativar o Brilho Automático para aumentar a duração da bateria do iPhone. Para ajustar manualmente, abra a Central de Controle e deslize o controle para baixo. Para a configuração automática, acesse Ajustes > Geral > Acessibilidade > Adaptações de Tela > Brilho Automático.

Outra dica é usar Wi-Fi. Quando você utiliza seu dispositivo para acessar dados, conexões Wi-Fi consomem menos energia que redes celulares. Assim, a dica é mantê-lo sempre ligado. Para isso, acesse Ajustes > Wi-Fi para entrar em uma rede.

Ativar o Modo de Pouca Energia

Lançado com o iOS 9, o Modo de Pouca Energia é um jeito fácil de usar seu iPhone por mais tempo quando a bateria estiver acabando. Por padrão, o telefone avisa quando restam 20% e 10% da carga, possibilitando ativar o modo com um toque. Agora, caso queira fazer o processo manualmente, acesse Ajustes > Bateria.

Na prática, o Modo de Pouca Energia reduz o brilho da tela e as animações do sistema, otimizando também outros aspectos. Por exemplo, alguns apps não baixam conteúdo em segundo plano, e recursos como AirDrop, sincronização com o iCloud e Continuidade ficam desativados. Em contrapartida, você pode continuar usando as funções básicas, como fazer e receber ligações, enviar e-mails, mensagens e acessar a internet. Quando o iPhone é carregado, a função é desativada automaticamente.

Veja informações sobre Uso da Bateria

Com o iOS, é fácil gerenciar a duração da bateria do iPhone, pois é possível ver a porcentagem de uso de cada app. Para obter informações, vá até Ajustes > Bateria. Desse modo, poderá analisar questões como Atividade em segundo plano, Localização, Tela de Início e Tela Bloqueada, Sem Cobertura de Celular e Sinal Baixo. Com isso, poderá definir os melhores ajustes e aumentar a duração da carga.

Evite temperaturas extremas

O iPhone foi projetado para ter bom desempenho em diferentes temperaturas. Porém, funciona melhor de 0 a 35°C, sendo o ideal entre 16 e 22°C. Então, evite expor seu aparelho a climas acima de 35°C. Afinal, isso pode causar danos permanentes à bateria. Outra prática potencialmente danosa é carregar o dispositivo em temperaturas altas. Por isso, o software pode limitar a carga a 80% se o calor da bateria exceder o limite recomendado.

Já em ambientes muito frios, talvez você note uma queda na duração da bateria, mas essa condição é temporária. Assim que voltar à temperatura normal, seu desempenho também será normalizado.

Acompanhe a integridade da bateria do iPhone

Do iPhone 6 em diante, o iOS 11.3 e versões posteriores oferecem recursos que exibem a integridade da bateria. Inclusive, informam se é necessário substituí-la, exibindo a mensagem “A bateria do seu iPhone precisa de reparo”. Esses recursos estão disponíveis em Ajustes > Bateria > Integridade da bateria.

Normalmente, é necessário um longo período de uso para receber esse tipo de alerta. Ainda mais se você cuida bem da bateria do iPhone. Mas, caso verifique essa mensagem, basta levar seu dispositivo até uma assistência técnica autoriza, como a iPlace, para que o componente seja substituído por outro original.