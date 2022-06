São Caetano inicia preparação visando a Copa Paulista

Francisco Lacerda



02/06/2022 | 12:10



O São Caetano começou nesta semana a preparação para disputa da Copa Paulista, que tem início previsto para o dia 3 de julho. Torneio vale vaga vaga na Série D do Brasileiro ou na Copa do Brasil. Sob comando do técnico Axel, o elenco treina no Estádio Anacleto Campanella. O Azulão está no Grupo 3, o mesmo dos vizinhos EC São Bernardo e Água Santa, além de Juventus, Oeste e Portuguesa. A estreia será contra o Oeste, em Barueri.

Pela primeira vez no comando da equipe desde o início da competição, já que no último torneio disputado pelo time, a Copa Paulista do ano passado, ele era auxiliar técnico de Max Sandro e no Campeonato Paulista deste ano assumiu o elenco com a competição já em andamento, Axel avalia que a resposta dos comandados tem sido positiva com a mescla de jogadoresexperientes com os novatos. "Temos qualidade técnica muito grande, principalmente do meio para frente do campo, algo que foi carência no Paulista da Série A-2. É grupo que tem memória tática e conceito de futebol muito bons, o que nos facilita muito no trabalho do dia a dia. Todos são bem aplicados e isso para um treinador é muito bom", diz o treinador.

O ex-volante de Santos e São Paulo também mostra entusiasmo com o planejamento adotado pelo departamento de futebol do Azulão para a preparação do elenco e possível blindagem contra problemas externos. Recentemente o CEO do São Caetano, Manoel Sabino Neto, 44 anos, foi preso em Alphaville por suspeita de envolvimento em esquemas ilícitos em São Paulo.

"Estamos contando osdias para a estreia e sabemos a necessidadede cadaação junto aosatletas.Após quatro semanasde treinamentos físicos, avaliações e iniciação técnica, vamos começar com os jogos amistosos, o queé sempre motivaçãodiferente para todos, além de ser forma de avaliarmos o que está sendo produzido. São Caetano é grande, a sua história é grande, independentemente do momento, mas o importante é passarmos aos jovens atletas a identificação com o clube, com tudo que ele significa para o futebol, a tradiçãode equipe competitiva e vitoriosa e isso eu vejo que todos assimilaram bem", finaliza Axel.

Amanhã o Azulão joga amistosamente contra a Ponte Preta, em Osasco, cidade da Grande São Paulo.