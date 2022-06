Rainha Elizabeth II dá início aos eventos do Jubileu de Platina

02/06/2022 | 12:10



Quanta elegância! A Rainha Elizabeth fez a sua primeira aparição oficial no Jubileu de Platina que teve início nesta quinta-feira, dia 2. Ao lado do Príncipe Charles, Camila Parker Bowles, Príncipe William, Kate Middleton e os bisnetos, Charlotte, Louis e George, a monarca deu início as comemorações de seus 70 anos ocupando o trono britânico.

Aos 96 anos de idade, a Rainha não deixou de demonstrar felicidade aos súditos. Com um sorrisão no rosto ela cumprimentou o público pela varanda do Palácio de Buckingham, sem a presença do Príncipe Harry e sua esposa, Meghan Markle, já que eles renunciaram suas funções reais em 2020.

A comemoração do Jubileu irá durar quatro dias, terminando no próximo domingo, dia 5, contará com desfiles, shows e cerimônias religiosas.

Os eventos serão ainda mais elegantes!

Nesta quinta-feira, dia 2, aconteceu o desfile Trooping The Colour, que reúne mil e 500 oficiais do exército britânico e a grande paixão da Rainha, os cavalos, não poderiam ficar de fora, ao todo serão quase 350 animais da Household Division para acompanhar a família real pela avenida The Mall.

Já na sexta-feira, dia 3, a Catedral de Saint Paul, em Londres, Inglaterra, receberá uma cerimônia religiosa com um culto anglicano. Segundo a revista Hello! o Príncipe Harry, Meghan Markle, Archie e Lilibet poderão marcar presença na igreja.

No terceiro dia do Jubileu de Platina, segundo rumores, a Rainha não estará presente, ela teria preferido comparecer à festinha de um ano de vida de sua bisneta, Lilibet. Mas a Princesa Anne fará a vez da mãe no Epson Derby no próximo sábado, dia 4. 40 atletas de jóquei encenarão a formação de uma guarda de honra e a noite o Palácio de Buckingham será preenchido por música para receber a Festa da BBC, o evento promete receber 22 mil pessoas e conta com as vozes de Alicia Keys, Duran Duran, Andrea Bocelli e Nile Rodgers. E se você não quiser perder nadinha, o evento será transmitido ao vivo pela emissora BBC.

O quarto e último dia de comemorações promete reunir mais de 85 mil piqueniques e churrascos por todo o Reino Unido. E para encerrar com muita elegância, o Jubilee Pageant desfilará em uma procissão avaliada em 15 milhões de libras, quem não iria querer uma festinha dessas, né?

Para fechar com chave de ouro, todos esperam que a Rainha Elizabeth faça sua última aparição na varanda do Palácio de Buckingham para se despedir de seus súditos enquanto Ed Sheeran empresta sua voz para cantar o hino britânico junto a outras quase 200 celebridades.