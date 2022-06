Príncipe Harry e Meghan Markle são vistos nos bastidores do Jubileu de Platina da Rainha Elizabeth II

02/06/2022 | 12:10



Parecia que nunca ia acontecer, mas aconteceu! Príncipe Harry e Meghan Markle encontraram novamente os membros da família real britânica. Apesar de não terem aparecido na sacada do Palácio de Buckingham para acompanhar o tradicional desfile Trooping the Color, o jornal Page Six noticiou que o casal esteve nos bastidores e até foi fotografado brincando com algumas crianças no evento.

O casal está no Reino Unido para marcar presença nas comemorações do Jubileu de Platina da Rainha Elizabeth II, que durarão quatro dias. Essa vai ser a primeira vez, inclusive, que Harry e Meghan apresentarão a filha caçula, Lilibet Diana, oficialmente para a família.

Nas imagens dos bastidores, Harry e Meghan aparecem sorridentes e bem confortáveis. A Duquesa de Sussex escolheu um vestido azul marinho e seguiu a tradição britânica ao usar um chapéu da mesma cor.

Em um comunicado, os assessores reais explicaram a razão pela qual o casal não iria aparecer com o restante da família para as fotos.

Após uma análise cuidadosa, a rainha decidiu que a tradicional aparição do Trooping the Colour deste ano na quinta-feira, 2 de junho, será limitada a Sua Majestade e aos membros da família real que atualmente estão desempenhando funções públicas oficiais em nome da rainha.