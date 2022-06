Os 25 melhores resorts all-inclusive do mundo – Tem brasileiro na lista

Redação

Do Rota de Férias



02/06/2022 | 11:55



O hotel grego Ikos Aria, situado em Céfalos, na Ilha Cós, lidera a lista de melhores resorts all-inclusive do mundo divulgada pelo Travellers’ Choice Awards 2022. A seleção ranqueia opções de hospedagem de acordo com as avaliações e os comentários dos usuários do site TripAdvisor.

Em segundo lugar, aparece o Coco Plum Island Resort, situado em Belize. O australiano Saffire Freycinet, em Coles Bay, completa o pódio.

O único representante brasileiro na lista é o Salinas Maragogi All Inclusive Resort, 18º colocado. O hotel alagoano também foi eleito como o melhor resort all-inclusive da América do Sul, seguido pelo também brasileiro Salinas Maceió All Inclusive Resort e o argentino Bolacua All Inclusive, respectivamente.

O mais com mais hotéis na lista é o México, com seis representes. As Maldivas vêm logo em seguida, com cinco. A Grécia, por sua vez, abriga três dos melhores resorts all-inclusive do mundo.

Siga a cobertura de nossos repórteres no Instagram @rotadeferias, com direito a belas fotos e stories repletos de informações.

Como é o melhor resort all-inclusive do mundo

Divulgação Ikos aAria, o melhor resort all-inclusive do mundo

Com uma atmosfera clean e moderna, o Ikos Aria, que também desponta em primeiro lugar na lista dos melhores hotéis de luxo do mundo, é um dos resorts mais famosos de Céfalos, na Ilha Cós, principal porta de entrada da Grécia quando se vem da Turquia. Ali, construções brancas com detalhes azuis, ladeiras de pedra, sacadas floridas e muitas praias dão o ar da graça.

Dentro do melhor resort all-inclusive do mundo segundo o Travellers’ Choice Awards 2022, o hóspede encontra lindas vistas para o mar azul e as formações rochosas que caracterizam Cós. São 370 suítes e quartos com varandas, algumas delas com jardins e piscinas privativas.

Para aproveitar o sistema tudo incluso, há oito restaurantes. Os cardápios são especializados em pratos do Mediterrâneo e da Ásia.

O Ikos Aria também se destaca na lista dos melhores hotéis do mundo, na qual aparece em segundo, atrás do do Tulemar Bungalows & Villas, em Manuel Antonio, na Costa Rica, e do brasileiro Colline de France, que fica em Gramado.

A diária no melhor resort all inclusive do mundo sai a partir de 290 euros. Só são permitidas estadias de, no mínimo, cinco noites.

—

O melhor resort all-inclusive do Brasil

Divulgação Salinas Maragogi, um dos melhores resorts do mundo

Com 344 acomodações – 42 delas pertencentes ao novo bloco Vitória-Régia, com luminárias de led, amenities de refil e irrigação a partir da captação da água das chuvas –, o Salinas Maragogi All Inclusive Resort é um dos complexos hoteleiros mais famosos do Brasil.

Dele é possível fazer passeios para as galés, lindas piscinas naturais formadas no litoral de Alagoas. E, na volta, ser recebido com mimos e opções de lazer, que incluem sistema de alimentação all inclusive, spa e áreas para praticar esportes.

Nesta reportagem, você confere como é o Salinas Maragogi All Inclusive Resort por dentro e todos os serviços que ele oferece. Há diárias disponíveis desde R$ 321.

—

Os melhores resorts all-inclusive do mundo

Veja quais são os 25 melhores resorts all-inclusive do mundo de acordo com o Travellers’ Choice Awards 2022. Clique nos links para ver detalhes e fazer reservas.

Seguro viagem prático e eficiente – Ganhe 5% de desconto ao usar o cupom ROTADEFERIAS5 na caixa “Cupom de desconto” da Seguros Promo.

Os 10 melhores resorts all-inclusive da América do Sul

Confira quais são os melhores resorts all-inclusive da América do Sul segundo os usuários do TripAdvisor. Na lista, há quatro representantes do Brasil.

Ao clicar nos nomes, você tem mais detalhes e pode fazer reservas.