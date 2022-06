Por conta da alta neblina, Anchieta tem Operação Comboio

Da Redação



02/06/2022 | 10:55



Segundo a Ecovias, concessionária responsável pelo SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes), na manhã desta quinta-feira (2) a Operação Comboio está em vigor na praça de pedágio da Rodovia Anchieta. A iniciativa é feita para a segurança dos motoristas, sempre que a visibilidade é prejudicada pela incidência de neblina,

A ação começa quando o equipamento SCA - Sistema de Controle Ambiental (composto por estações meteorológicas instaladas ao longo do Sistema Anchieta - Imigrantes, permitindo o monitoramento das condições de tempo) aponta uma visibilidade inferior a 100 metros. Neste caso, a concessionária e a Polícia Militar Rodoviária trabalham em conjunto.

A Operação Comboio é iniciada nas praças de cobrança de pedágio localizadas na Rodovia Anchieta - SP 150 (Pedágio Riacho Grande – km 31+106m) com a interrupção do tráfego e a concentração de 350/500 veículos para serem conduzidos em conjunto por viaturas de tráfego da Ecovias e da Polícia, com uma velocidade em média de 40Km/h até o local onde as condições de visibilidade permitam que os usuários sigam viagem com segurança. As saídas das caixas de comboio são feitas a cada 30 minutos.

Apesar da ação, o motorista encontra tráfego normal nas demais rodovias do SAI, seja em direção ao Litoral ou no sentido São Paulo. O tempo está encoberto e com chuva em pontos isolados e neblina no topo da serra, locais onde a visibilidade está prejudicada.

Devido à formação de neblina, a alça do km 40 da pista norte e km 39 da pista sul da via Anchieta com acesso à Interligação Planalto, sentido Imigrantes, está bloqueada, bem como a alça do km 42 da pista norte da Imigrantes, sentido via Anchieta, e também a alça de retorno ao Litoral, no km 40 + 200.

O SAI está em Operação Normal (5X5). A descida até o Litoral acontece pelas pistas sul das vias Anchieta e Imigrantes. Já a subida da serra é realizada pelas pistas norte das duas rodovias. A atualização foi feita as 11h.