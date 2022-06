XC60 e XC90 ganham autonomia para rodar em modo 100% elétrico; assista ao vídeo

Da Redação

Do 33Giga



02/06/2022 | 10:55



Os dois principais SUVs da Volvo, o XC60 e o XC90, ganharam mais autonomia no modo elétrico. Agora, de acordo com a montadora sueca, os modelos pode ser usados no dia a dia em no 100% do tempo por meio de eletricidade.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

“Mudar para o 100% elétrico é um desafio e sabemos que dirigir um modelo híbrido geralmente é um trampolim para tornar-se totalmente elétrico”, diz João Oliveira, diretor geral de Operações e Inovação da Volvo Car Brasil. “Por isso, a partir de agora, estamos com uma nova opção, fazendo com que as pessoas possam usar o modo elétrico a maior parte do tempo.”

“Os novos modelos têm um poderoso e econômico motor a gasolina e um excepcional motor elétrico, proporcionando mais praticidade e facilidade”, analisa o executivo. “Com isso, nossos modelos híbridos já oferecem toda a autonomia elétrica necessária no dia a dia da maioria das pessoas.”

XC60 e o XC90 no dia a dia

A mudança veio tanto na autonomia, como na potência dos modelos. Somente com o motor elétrico, o XC60 e o XC90 ganharam mais de 65% de potência, passando a 145hp e 309 Nm de torque.

A capacidade da bateria aumentou 62% e passou a 18.8 kWh. Isso se reflete diretamente na autonomia dos modelos, que passam a ter cerca de 78 km no XC60 (+73%) e cerca de 71 km no XC90 (+61%).

Combinados, os motores ganham 14% a mais de potência, passando de 407hp para 462hp, e um torque de 709 Nm. Com mais pessoas dirigindo no modo puramente elétrico, a Volvo estima uma redução de 50% na emissão de CO2 na atmosfera.

Tudo isso é possível graças a novas tecnologias de construção das baterias, que passam a ter três camadas de células, resultando em uma capacidade maior de armazenamento, mas preservando o mesmo espaço físico.

“Mas o que isso muda no dia a dia para as pessoas? É mais um passo rumo à eletrificação. É uma forma que estamos dando às pessoas para se acostumarem a andar 100% eletrificadas”, explica Rafael Ugo, diretor de Marketing da Volvo Car Brasil.

“A Volvo Cars será totalmente elétrica até 2030. Aqui no Brasil, toda nossa frota já é híbrida ou elétrica, somos líderes em vendas nesse segmento e estamos investindo em infraestrutura urbana e rodoviária para viabilizar ainda mais o acesso das pessoas aos modelos. Não vamos parar e, a cada dia, trabalhamos para oferecer mais opções e mostrar como a eletrificação está e estará presente na vida das pessoas”, comenta.

Transformando tecnologia em praticidade

A nova versão do Volvo XC60 vem com o One Pedal Drive e proporciona uma experiência de condução mais intuitiva. Com ele, o motorista usa somente o pedal do acelerador para acelerar e frear o carro. Basta pressionar para acelerar e tirar o pé para frear.

Volvo XC60

O XC60 carrega a herança da marca sueca em luxo. É o modelo mais vendido da marca, referência em tecnologia.

Os faróis com o estilo Martelo de Thor são referência em design. Por dentro, a sofisticação escandinava está presente em cada detalhe. O painel de instrumentos é prático, moderno e ainda permite uma personalização exclusiva, incluindo a projeção do mapa do percurso.

Moderno e sofisticado, traz o sistema de infoentretenimento Google Automotive Services, com internet integrada e aplicativos e serviços do Google incorporados. Com o Google Assistente, os motoristas podem usar a voz para passar comandos, mantendo o foco na estrada.

O assistente pode controlar a temperatura, definir um destino, tocar música e podcasts, enviar mensagens, e até controlar elementos em uma casa automatizada.

As versões Inscription, R-Design e Polestar recebem a moderna Câmera 360º, que facilita as manobras em qualquer ambiente, vem com o prático Head-Up Display, que projeta a velocidade e outras informações no para-brisa do veículo.

Os materiais interiores, inclui uma opção luxuosa sem couro, com o estofamento premium em mescla de lã e poliéster reciclado, Midnight Zinc, que oferece mais possibilidades de personalização.

O XC60 traz carregador por indução para smartphones e as tecnologias Ready to Drive, que emite um alerta caso o trânsito à frente ande e o motorista ainda não tenha partido com o veículo. E Emergency Stop Assist, que irá parar o veículo, caso o motorista não reaja a nenhum dos alertas emitidos pelo sistema.

Créditos das fotos: Divulgação / Volvo Créditos das fotos: Divulgação / Volvo × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

Volvo XC90

Primeiro modelo híbrido da Volvo Cars no Brasil, o XC90 tem interior sofisticado. O SUV é recordista de vendas e líder no segmento no Brasil. Em conjunto com a dirigibilidade e conforto, traz requinte e sofisticação e tem espaço para sete ocupantes.

As versões Inscription e R-Design são equipadas com um dos mais completos pacotes de tecnologia, segurança e comodidade e traz itens de conforto e praticidade. O Head Up Display mostra as informações do painel de maneira mais prática e confortável. O Park Assist tem câmera 360°. Há sistema de Suspensão a Ar, que adapta o carro de acordo com as opções que forem feitas nos cinco modos de condução.

Por dentro, o XC90 esbanja luxo com opções de acabamento em fibra de carbono ou madeira, dependendo da versão, painel de instrumentos digital de 12,3″ integrado com o painel central de LCD 9″ touch screen e sistema de entretenimento.

O sistema de áudio é da Bowers & Wilkins e conta com 19 alto-falantes com Subwoofer, totalizando 1400 watts de potência. O XC90 tem a integração com Apple Carplay e Android Auto, facilitando a conexão dos dispositivos móveis para navegação ou mesmo para ouvir as músicas prediletas.

Para um conforto dentro do veículo, o ar-condicionado digital tem quatro zonas, além da climatização do porta-luvas, ideal para manter alimentos refrigerados durante as longas viagens.

Segurança aliada à tecnologia

Os SUVs da Volvo tem tecnologia City Safety. Ela oferece avançada assistência à condução e reconhece pedestres, ciclistas e animais de grande porte e pode frear e até esterçar o volante para evitar ou minimizar uma colisão.

Está em conjunto com o Pilot Assist e controle de cruzeiro adaptativo (ACC), que conta com sensores e câmeras que monitoram as faixas das vias e um sistema que comanda a aceleração, frenagem e também auxilia no deslocamento do veículo, por exemplo, ao contornar curvas abertas em rodovias, além de controlar a distância do carro adiante.

Outra praticidade é o alerta de tráfego cruzado (CTA) com frenagem automática, que evita colisões em saídas de vagas de estacionamento. Conta também com Sistema de alerta de mudança de faixa (LKA) e Sistema de alerta de ponto cego (BLIS).

O pacote de iluminação é completo com faróis FULL LED autodirecionais (ABL) com função antiofuscante (AHB) e farol de neblina em LED.

XC60 e XC90 possuem a Care Key, que permite a regulação do limite de velocidade por meio de uma programação com a chave principal e a Care Key. Assim, ao usá-la no carro, a máxima velocidade estabelecida fica demarcada e o veículo opera conforme programado.

Comodidade

Os modelos vêm de série com o Volvo On Call, um serviço de segurança, proteção e conveniência que oferece assistência 24h e auxílio de emergência. Permite ao condutor, por meio de seu aplicativo no smartphone, verificar o nível da bateria, trancar e abrir as portas, climatizar a cabine à distância, dar partida remota e enviar destinos para o sistema de navegação, por exemplo.

XC60 e XC90 vêm com assento para criança integrado no banco traseiro, além de assentos dianteiros com aquecimento, memória e ajustes de lombar e extensão, propiciando um ajuste muito mais preciso e confortável.

Os SUVs são equipados com o avançado sistema de purificação de ar, o Advanced Air Cleaner, que filtra contaminantes que chegam à cabine. A filtragem é realizada por meio de ionizadores de ar e forças eletrostáticas, que eliminam e retém até 95% das partículas.

Valores