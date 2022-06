Região envia 801 mil declarações de Imposto de Renda

Beatriz Mirelle

A Receita Federal recebeu 801.031 declarações de IR (Imposto de Renda) dos contribuintes do Grande ABC. O número superou em 4,4% a previsão da instituição, que estimava até 766.961 entregas provenientes da região.

Para aqueles que perderam o prazo, a multa começou a valer a partir de ontem, primeiro dia após o encerramento, e pode chegar até 20% do valor sobre o imposto devido. “A recomendação é regularizar a documentação o mais rápido possível. Quem precisa declarar e não enviou, pagará, no mínimo, R$ 165,74 de multa e, no máximo, 20% do IR, mediante cálculo da Receita”, diz a contadora Geisa Chagas, do escritório Mediterran, em Santo André.

A penalidade inicial é de 1% ao mês sobre o total do imposto e se ajusta conforme a Selic, taxa básica de juros que está em 12,75% após reajuste do Copom (Comitê de Política Monetária do Banco Central) em maio.

Além disso, o contribuinte ficará com pendência na Receita. “Ocorre também a suspensão do CPF. Os prejuízos são diversos, como não poder realizar financiamento ou pedido de crédito imobiliário”, explica Geisa.

A multa é recebida assim que o declarante envia o IR em atraso. A notificação vem junto com o DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) e o recibo de entrega da declaração.