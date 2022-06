Drew Scott, dos Irmãos à Obra, posta foto com o primeiro filho e revela o nome: Nossas vidas mudaram para sempre

02/06/2022 | 10:11



Seja bem-vindo, pequeno Parker! O ator e apresentador do programa Irmãos à Obra, Drew Scott, usou suas redes para anunciar o nascimento de seu primeiro filho com a esposa, Linda Phan.

O bebê nasceu no início de maio, porém o casal preferiu mantê-lo longe das câmeras por um tempinho - e durante o podcast AtHome, que tem Drew e Linda como principais apresentadores, eles decidiram anunciar a notícia. Com o pequeno no colo, o casal começou o episódio lançado na última quarta-feira, dia 1, com algumas complicações:

- Ele está fazendo xixi em mim, meu Deus tem xixi por todo lado.

O pequeno Parker, como apresentou Drew, estava no colo da mamãe, bem relaxado mamando e deixou a Linda, que encarou tudo com graça, molhada. Enquanto a esposa se trocava, o apresentador aproveitou para descrever o filho rapidamente:

- Os olhos dele são meio cinzas, meio azuis, mas eu fiquei sabendo que podem mudar até os seis meses. E o cabelo dele é grosso, bem grosso e escuro.

E o casal não deixou a pequena interrupção atrapalhar a revelação das notícias:

- Faz algumas semanas que não aparecemos por aqui. Conheçam o nosso pequeno garoto, Parker! Ele é saudável e adorável.

O filhinho do casal recebeu o nome Parker James Scott, e teve uma parte de seu rostinho revelado pelo pai no Instagram, com uma legenda muito fofa:

Nossas vidas mudaram para sempre. Seja bem-vindo ao mundo Parker James.