Indenização que Amber Heard terá que pagar a Johnny Depp cai para oito milhões de dólares

02/06/2022 | 10:10



O julgamento de Amber Heard e Johnny Depp chegou ao fim, e segundo o Daily Mail, o valor atualizado que Amber terá que pagar para Depp é de oito milhões de 350 mil dólares, o equivalente a cerca de 40 milhões de reais.

O que aconteceu foi que o júri determinou um ganho de 15 milhões de dólares ao ator, sendo dez milhões em danos de compensação e cinco milhões em danos de punição. Depois, o juiz reduziu o valor dos danos punitivos para 350 mil dólares, por ser o máximo do estado da Virginia, onde o julgamento ocorreu. Além disso, foi determinado um ganho de dois milhões de dólares a Amber, que abatendo do valor que Depp deve receber, chega ao total de 8 milhões e 350 mil dólares.

Após o resultado, o Daily Mail analisou a possibilidade de o valor levar Amber a falência, pois alguns sites dizem que seu patrimônio seria de apenas três milhões de dólares, e o site com estimativa mais otimista, o Fox Business, diz que seu patrimônio é de oito milhões de dólares.

Em suas redes sociais, Heard se pronunciou sobre o resultado:

A decepção que sinto hoje está além das palavras. Estou com o coração partido que a montanha de evidências ainda não foi o suficiente para enfrentar o poder e a influência desproporcionais de meu ex-marido. Estou ainda mais desapontada com o que esse veredicto significa para outras mulheres. É um retrocesso. Voltamos para uma época em que uma mulher que se manifestava poderia ser envergonhada e humilhada publicamente. Afasta a ideia de que a violência contra mulheres deve ser levada a sério. Acredito que os advogados de Johnny conseguiram fazer com que o júri ignorasse a questão-chave da liberdade de expressão e ignorasse evidências tão conclusivas que nos fizeram vencer no Reino Unido Estou triste por ter perdido este caso. Mas estou mais triste ainda que pareço ter perdido um direito que pensei que tivesse como americana, para falar livre e abertamente.

Quem também se pronunciou sobre o caso foi Depp, que publicou um texto em suas redes sociais.

Há seis anos, minha vida, a vida de meus filhos, a vida das pessoas mais próximas a mim e também a vida das pessoas que por muitos e muitos anos me apoiaram e acreditaram em mim, mudaram para sempre.

Tudo em um piscar de olhos.

Alegações falsas, muito sérias e criminosas foram feitas a mim através da mídia, o que desencadeou uma enxurrada interminável de conteúdo odioso, embora nenhuma acusação tenha sido feita contra mim. Já havia viajado ao redor do mundo duas vezes em um nanossegundo e teve um impacto sísmico na minha vida e na minha carreira.

E seis anos depois, o júri me devolveu a vida. Estou verdadeiramente humilhado.

Minha decisão de prosseguir com este caso, sabendo muito bem a altura dos obstáculos legais que eu enfrentaria e o inevitável espetáculo mundial em minha vida, só foi tomada após considerável reflexão.

Desde o início, o objetivo de trazer este caso era revelar a verdade, independentemente do resultado. Falar a verdade era algo que eu devia aos meus filhos e a todos aqueles que permaneceram firmes em seu apoio a mim. Sinto-me em paz sabendo que finalmente consegui isso.

Estou e tenho sido inundado pela manifestação de amor e o colossal apoio e bondade de todo o mundo. Espero que minha busca para que a verdade seja dita tenha ajudado outros, homens ou mulheres, que se encontraram na minha situação, e que aqueles que os apoiam nunca desistam. Também espero que a posição agora volte a ser inocente até que se prove a culpa, tanto nos tribunais quanto na mídia.

Quero reconhecer o nobre trabalho do juiz, dos jurados, da equipe do tribunal e dos xerifes que sacrificaram seu próprio tempo para chegar a este ponto, e à minha equipe jurídica diligente e inabalável, que fez um trabalho extraordinário ao me ajudar a compartilhar a verdade.

O melhor ainda está por vir e um novo capítulo finalmente começou. Veritas numquam perit. A verdade nunca perece.

E segundo o Daily Mail, o ator está pronto para voltar a ativa profissionalmente, e tem planos de retomar tanto a carreira cinematográfica quanto a musical. Ainda neste ano, ele deve lançar um álbum com o guitarrista Jeff Beck, que foi escrito pelos dois.