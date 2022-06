Conheça James Rodríguez, jogador colombiano apontado como suposto novo affair de Anitta

02/06/2022 | 10:10



Sim, temos aqui mais um pretendente para Anitta! Recentemente, a web está desconfiada de que a cantora possa estar vivendo um affair com o jogador colombiano James Rodríguez.

Tudo ficou ainda mais suspeito quando a cantora aparececeu em um clique ao lado da filha do craque, Salomé Rodríguez. Em suas redes sociais, a criança compartilhou a imagem com um coração na legenda.

Nos comentários, James não perdeu tempo e postou um emoji de coração e uma carinha apaixonada. Já Anitta escreveu:

Fofa.

James recebeu grande destaque na Copa do Mundo de 2014, que aconteceu no Brasil. O craque foi artilheiro na competição e dono de um dos gols mais bonitos do ano.