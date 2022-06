Camila Rodrigues anuncia gravides: 'Meu maior sonho'

02/06/2022 | 09:10



Alerta de mamãe no ar. Camila Rodrigues usou as redes sociais para anunciar que está grávida. A atriz espera seu primeiro filho com o companheiro Vinicius Campanario.

Ao postar uma série de cliques da barriguinha, ela escreveu:

Vocês não têm noção do quão ansiosa eu estava para dividir essa notícia aqui. Sim, estamos grávidos. Eu e o Vick estamos esperando o amor das nossas vidas! Foi o dia mais feliz da minha vida, estou realizando o meu maior sonho e espero dividir tudo aqui com vocês da minha gravidez.