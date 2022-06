Jubileu de Platina da Rainha Elizabeth – Confira a celebração em Londres

Redação

Redação



02/06/2022



O Jubileu de Platina da Rainha Elizabeth, que marca os 70 anos da monarca no trono do Reino Unido, será comemorado com diversas celebrações e homenagens que terão início hoje, em Londres, capital da Inglaterra, e se estenderão até 5 de junho. Há, também, alguns eventos programados no restante do ano, o que é uma ótima notícia para quem tem planos de visitar a região.

Por conta de problemas de mobilidade, de acordo com o Palácio de Buckingham, ainda não se sabe em quais locais a rainha estará presente neste fim de semana, mas é possível que ela apareça em público algumas vezes. A famosa saudação à multidão desde a varanda do palácio, por exemplo, deve acontecer hoje (2 de junho).

Para os súditos e turistas que estiverem na cidade, por sua vez, não faltarão festas para acompanhar. A intensa agenda inclui uma clássica corrida de cavalos e um festival do lado de fora do Palácio de Buckingham, com a presença das bandas Queen e Duran Duran, além de Elton John, Diana Ross e Rod Stewart.

Jubileu de Platina da Rainha Elizabeth em Londres

Elizabeth tornou-se a rainha britânica em 6 de fevereiro de 1952. Em setembro de 2015, ela superou o recorde da Vitória e se transformou na monarca com reinado mais longevo da história real do Reino Unido, que remonta desde 1066. No trono, ela se transformou em um símbolo de estabilidade para o país, apesar de ter passado por grandes transformações sociais e políticas.

Confira as principais celebrações que serão realizadas em Londres, de 2 a 5 de junho, para comemorar o Jubileu de Platina da Rainha Elizabeth:

Trooping the Colour

2 de junho de 2022

A partir das 11h, uma parada com 1.200 oficiais e soldados britânicos percorrerão as ruas de Londres com 240 cavalos. O evento anual, que marca o aniversário oficial do soberano britânico, ocorre há quase três séculos. Durante a cerimônia, espera-se que a rainha apareça na sacada do Palácio de Buckingham para acenar aos súditos.

Platinum Jubilee Champagne Gala Dinner Cruise

2 a 5 de junho de 2022

O Jubileu de Platina da Rainha Elizabeth poderá ser celebrado neste cruzeiro, que passará pelas atrações situadas à beira do Rio Tâmisa, em Londres. O evento contará com jantar de gala com direito a taças de champanhe e música ao vivo.

Platinum Jubilee Champagne Afternoon Tea Cruise

2 a 5 de junho de 2022

Este é mais um cruzeiro que permitirá aos passageiros avistar pontos turísticos de Londres, como o Parlamento e a London Tower. A ideia é aqui é provar um dos famosos chás da tarde britânicos, com salgados e doces inspirados no passado e no presente da realeza.

Service of Thanksgiving

3 de junho de 2022

Uma missa de Ação de Graças será realizada na catedral St. Paulo, uma das mais emblemáticas de Londres.

The Derby at Epsom Downs

4 de junho de 2022

A famosa corrida de cavalos de Epsom Downs prestará homenagem à Rainha Elizabeth que, como amante do mundo equestre, deve comparecer ao evento.

Platinum Party at the Palace

4 de junho de 2022

Quem for às imediações do Palácio de Buckingham poderá acompanhar um festival musical com diversos nomes famosos. Entre os confirmados estão Queen, Duran Duran, Elton John, Alicia Keys, Andrea Bocelli, Diana Ross e Rod Stewart.

The Big Jubilee Lunch

5 de junho de 2022

Um grande almoço para 60 mil pessoas será realizado em diversas ruas e alguns jardins de Londres. As inscrições podem ser feitas aqui.

Mais festas ao longo do ano

Para quem não estiver em Londres até 5 de junho, confira outras celebrações e homenagens programadas na cidade até o fim do ano para homenagear o Jubileu de Platina da Rainha Elizabeth:

Buckingham Palace Gardens

25 de julho a 2 de outubro de 2022

O passeio The State Rooms and Garden Highlights Tour dá aos visitantes a oportunidade de ver onde a rainha mora durante os meses de verão. Os estábulos do palácio, chamados de The Royal Mews, estarão abertos de 19 de maio a 2 de outubro com exposições de carruagens reais históricas.

Superbloom na Torre de Londres

Cerca de 20 milhões de sementes serão plantadas ao redor da Torre de Londres, uma das atrações da cidade, durante o Jubileu de Platina da Rainha Elizabeth. A ideia é supercolorir o ponto turístico.

The Goring Hotel

Último hotel de luxo de propriedade familiar de Londres, o The Goring criou dois novos coquetéis em homenagem à Rainha Elizabeth. Um deles é o Jubilee Fizz, que leva champanhe e licores Beirão e de pêssego. O outro é o Coronation Cup, aperitivo favorito da rainha, feito com gin e Dubonnet.

Chá da tarde

Uma série restaurantes e hotéis de Londres está oferecendo experiências de chá da tarde com um toque real para celebrar o aniversário de reinado de Elizabeth II. Confira:

Taj Hotel : Até 30 de novembro de 2022

: Até 30 de novembro de 2022 Mayfair Lounge & Grill : Sem data definida para acabar

: Sem data definida para acabar Swan London ; Até 5 de julho de 2022

; Até 5 de julho de 2022 The Rubens at The Place Hotel: Até 31 de agosto de 2022

Passeio de ônibus da B-Bakery

A tradicional confeitaria B-Bakery criou um passeio de ônibus temático para celebrar o Jubileu de Platina. O tour guiado passa por diversas atrações de Londres ligadas à história da família real.

Biscoitos de Jubileu de Platina da Biscuiteers

A Biscuiteers criou uma coleção exclusiva de biscoitos chamada Platinum Jubilee Biscuit. Há guloseimas no formato dos cães da raça corgi da rainha, dos Guardas de Londres e do Palácio de Buckingham.

Drag Queen Walking Tour da Dragged Around London

Este passeio a pé pelo centro de Londres é liderado por drag queens. O city tour propõe uma jornada divertida e divertida pela cidade, com diversas referências ao Jubileu de Platina da Rainha Elizabeth.