HAYLOU PurFree (BC01): fone de ouvido de condução óssea permite ao usuário sentir as músicas

02/06/2022



Sob o slogan “Power in Self” (ou “o poder em si”, em tradução livre), a marca chinesa Haylou nasceu com o compromisso de estabelecer mais saúde digital ecológica entre os consumidores. Para isso, tem em seu portfólio produtos que vão de áudio sem fio e wearables inteligentes até IOT.

Um de seus últimos lançamentos, o HAYLOU PurFree (BC01) Bone Conduction Headphones é um fone de ouvido sem fio focado em experiência de uso esportivo com conforto e segurança. Para isso, oferece fio de titânio resistente e corpo leve, com design ergonômico e suporte multiponto – para não cair da cabeça durante a prática de exercícios físicos.

Além disso, toda a fuselagem do modelo é coberta por silicone skin-friendly, para evitar alergias relacionadas ao uso prolongado. Enquanto o elástico especial presente na cavidade interna se ajusta com suavidade à pele, ajudando não somente no uso confortável, mas no isolamento acústico.

Contudo, o principal destaque do HAYLOU PurFree (BC01) Bone Conduction Headphones está na experiência auditiva com som de condução óssea. Essa característica vai permitir realizar exercícios com maior segurança e ainda promover um canal auditivo mais saudável – mantendo-o mais limpos e reduzindo as chances de perda auditiva.

Tecnologia interna

Com base em suas especificações gerais, como o chip Qualcomm QCC3044, o HAYLOU PurFree (BC01) Bone Conduction Headphones usa vibradores herméticos de alta qualidade, permitindo som mais concentrado, campo sonoro amplo e detalhes delicados – além da funcionalidade de comunicação bidirecional. Seu silicone elástico à prova de vazamentos ainda reduz a vibração do som para evitar distorções e escapes, entregando uma experiência auditiva mais imersiva.

Outro de seus principais atributos é a possibilidade de conectá-lo a dois terminais Bluetooth 5.2 ao mesmo tempo. Por ser um dispositivo de conexão dupla, ele permite que o usuário alterne com facilidade a saída de áudio do smartphone para o computador, por exemplo.

E para dar conta de todas as suas funcionalidades, o HAYLOU PurFree (BC01) Bone Conduction Headphones conta com 8 horas de energia. Com bateria de lítio de polímero de alta capacidade e chip de consumo de energia ultrabaixo, entrega bastante tempo longe do carregador. Mas, quando o acessório se mostrar necessário, a interface magnética de carregamento rápido já garante 2 horas de música após 10 minutos conectado.