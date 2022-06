Em Power Couple, Brenda e Matheus, Adryana e Albert e Gabi e Cartolouco são os casais na D.R. desta semana!

02/06/2022 | 01:10



Nova D.R. formada em Power Couple!

Mas antes, durante o dia rolou a prova dos casais, que consistiu em um rally onde cada um do casal ficou em um carro como passageiros, e durante toda a corrida eles precisavam decorar imagens que apareceram pelo caminho. Ao chegar no final, eles tinham que organizar a ordem em que viram as imagens no menor tempo possível.

O casal que acabou com o pior tempo foi Brenda e Matheus.

Depois, os três melhores foram: em terceiro lugar, Eliza e Hadballa. Em segundo, Luana e Hadad, e em primeiro, Ivy e Nandinho. Com isso, os vencedores estão imunes e se tornaram o Casal Power da semana!

Além disso, Any e Pe Lanza ficaram com o maior saldo da semana, e ganharam imunidade da votação. Já o casal com menor saldo foi Michele e Passa, que ficaram com o segundo lugar na D.R.

Votação aberta

Ivy e Nandinho começaram escolhendo as colas coloridas que queriam, e depois foram para a sala de depoimentos para ver o que tinha nelas. Os poderes eram:

Salve um dos três casais da D.R., o casal salvo terá que indicar um novo casal para a D.R.

Multipliquem por dois o total de votos recebidos por um casal.

Em seguida, a votação começou com Matheus e Brenda votando em Eliza e Hadballa. O casal justificou falando sobre toda a confusão que aconteceu na última semana entre eles.

Depois, todos votaram e o casal que ocupou o terceiro banquinho foi Albert e Adryana, pois mesmo multiplicando os votos de qualquer outro casal, eles continuariam sendo os mais votados.

Ivy e Nandinho então revelaram o poder que escolheram. Eles optaram por salvar um casal da D.R., e o casal escolhido foi Michele e Passa. Os dois ficaram aliviados e gratos com a notícia! Em seguida, eles tiveram que indicar o casal que iria no lugar deles, e a decisão foi de colocar Gabi e Cartolouco.

Eita! Na sua opinião, quem deve deixar o reality desta vez?