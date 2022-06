Joyce Cunha

Do Diário do Grande ABC



02/06/2022 | 00:01



As prefeituras da região retomaram o debate sobre a volta do uso de máscara como forma de prevenção a Covid-19 em espaços públicos e privados. A avaliação dos contextos locais da pandemia, que seguem a tendência do Estado de crescimento nos casos positivos e internações por coronavírus, acontece após atualização anunciada terça-feira pelo Comitê Científico de São Paulo, que voltou a recomendar o uso da proteção facial. Desde 17 de março, o uso de máscara no Estado é exigida apenas no transporte público e nos centros médicos.

O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), que também é o presidente do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, convocou assembleia extraordinária na próxima semana para os municípios deliberarem coletivamente sobre possíveis atualizações dos protocolos sanitários contra a Covid. “Santo André segue com a recomendação de uso de máscaras nas escolas e para pessoas que apresentem sintomas de síndromes gripais. Na próxima terça-feira, nos reuniremos em assembleia para avaliar conjuntamente o cenário e decidirmos, de maneira colegiada, pela manutenção ou evolução das medidas preventivas”, declarou o chefe do Executivo andreense.

Diadema deve antecipar as definições com a publicação, nos próximos dias, de decreto municipal que tornará obrigatório o uso de máscaras em espaços públicos e recomendará a utilização do item em empresas privadas. No município, o uso permaneceu obrigatório em escolas, mesmo com a flexibilização das medidas restritivas, além dos serviços de saúde e do transporte público.

De acordo com o boletim epidemiológico sobre casos da doença na cidade, registrados até sexta-feira, o município registra 48.278 casos confirmados. Em maio, foram reportadas 273 novas infecções pelo coronavírus na cidade. As unidades de saúde de Diadema registram 42,9% de taxa de ocupação, sendo 36,3% de enfermaria e 50% de UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Durante o mês de maio, oito pacientes foram internados no sistema municipal, entre enfermaria e acomodações de emergência.

O uso da máscara já havia sido recomendado pelas prefeituras de Santo André e de São Bernardo. Para as redes de ensino, o Paço andreense estabeleceu, junto às escolas públicas e particulares, o uso obrigatório da máscara a partir de um caso positivo de coronavírus dentro das unidades, registrados entre alunos ou profissionais da educação.

A Prefeitura de São Bernardo voltou a recomendar a utilização em espaços públicos e privados desde 20 de maio, devido ao aumento de casos de Covid. Desde o início da pandemia, o município registrou 129.430 casos confirmados da doença e 3.628 óbitos. Em maio deste ano, foram 555 novas infecções de Covid-19 em São Bernardo – em abril, foram 1.544 casos confirmados. De 30 de abril a 31 de maio foram confirmados 18 óbitos – o que inclui confirmações de casos anteriores a este período.

Em São Caetano, a utilização da proteção facial segue recomendada para escolas e a todos os servidores públicos durante o período de trabalho. Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra aguardam a deliberação regional pelo Consórcio. A Prefeitura de Mauá não respondeu ao questionamento do Diário até o fechamento desta edição.

Em uma semana, entre os dias 25 e 31 de maio, o Grande ABC registrou 2.536 novos casos de Covid-19, aumento de 0,7% do total de 354.131 resultados positivos de coronavírus. O número de pacientes internados também subiu no período, de 131 leitos ocupados para 172, variação de 31,2% em sete dias.

Além de recomendar a volta do uso de máscara facial, o Comitê Científico do Estado solicitou às prefeituras que realizem a busca ativa de adultos que não receberam a segunda e a terceira dose da vacina contra o coronavírus e de idosos que não receberam a quarta dose do imunizante.