Brasil no rumo certo

Do Diário do Grande ABC



01/06/2022 | 23:59



Três anos e cinco meses depois de Jair Bolsonaro (PL) ter se sentado na cadeira de presidente, a economia brasileira dá sinais evidentes de que está em plena recuperação. A situação é ainda melhor no Grande ABC. Com emprego em alta, o consumo voltou a aquecer e já está impulsionando o motor da indústria. Os dados divulgados diariamente são cada vez mais positivos, tendência que deve se acentuar com o fim da pandemia do novo coronavírus. Só não enxerga quem possui interesses mesquinhos.



Dois dados divulgados na edição de ontem deste Diário servem para mostrar que o Brasil está, aos poucos, voltando aos trilhos do desenvolvimento. Um deles é o balanço das vendas dos shoppings no primeiro trimestre de 2022. Um desses estabelecimentos, instalado em Santo André, registrou crescimento de 112% no período, três vezes mais do que a média verificada no País, de 34,8% – o que já é ótimo. A alta no consumo pode ser creditada diretamente ao segundo indicador, qual seja, a maior oferta de emprego.



Dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) informam que a taxa de desemprego caiu para 10,5% nos três primeiros meses do ano, o menor percentual para o período desde 2015, quando era de 8,1%. O retorno da oferta de vagas de trabalho é o principal termômetro de que o País está pronto para a retomada pós-pandemia. Com salário no bolso, todos os demais problemas passam a ser secundários, acessórios.



O bom desempenho do Executivo federal na área econômica, que em menos de quatro anos tirou o Brasil do atoleiro em que o País estava metido por causa do desastre petista, ajuda a explicar os constantes ataques ao presidente desferidos pelos pré-candidatos da esquerda. A população, todavia, não se deixa mais enganar. Apesar das críticas renitentes de pequena parcela da sociedade, mais voltada a interesses particulares, é cada vez maior o número de brasileiros que reconhecem os resultados excepcionais da condução segura da Nação praticada por Jair Bolsonaro. O Brasil está, finalmente, no rumo certo.